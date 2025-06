Homem é preso em Ananindeua por divulgar vídeos íntimos da ex-companheira

Um homem foi preso preventivamente nesta terça-feira (24), em Ananindeua, após divulgar imagens íntimas da ex-companheira na internet. O caso foi investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) do município, que identificou o suspeito como autor de ameaças e da divulgação não autorizada do conteúdo.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu após o fim do relacionamento. Inconformado com a separação, o homem chegou a ameaçar expor vídeos do casal. Pouco tempo depois, o material foi encontrado publicado em um site pornográfico, o que motivou a denúncia formal.

Durante a investigação, a DEAM descobriu que o acusado usava múltiplos perfis em redes sociais para compartilhar o conteúdo. Ele foi localizado e preso com base nos artigos 147 (ameaça) e 218-C (divulgação de cena de nudez sem consentimento) do Código Penal.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil alerta que a divulgação de imagens íntimas sem consentimento é crime e orienta vítimas a procurarem apoio em delegacias especializadas para garantir proteção e responsabilização dos agressores.

Imagem: Dem Anannideua