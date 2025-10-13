segunda-feira, outubro 13, 2025
Homem é preso por fingir sequestro para extorquir esposa em Marituba, na Grande Belém

Em um caso surpreendente de extorsão, um homem foi preso em flagrante na sexta-feira (10), após tentar extorquir R$ 35 mil da esposa, fingindo ser vítima de um sequestro. O episódio, ocorrido em Marituba, na Região Metropolitana de Belém, chocou a comunidade local e gerou uma rápida mobilização das autoridades.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, que é motorista de aplicativo, iniciou sua fraude na quinta-feira (9), quando começou a enviar mensagens para a esposa, se passando pelos “sequestradores”. Ele exigia o pagamento de R$ 35 mil para sua liberação, o que aumentou a pressão psicológica sobre a mulher.

À medida que as ameaças se intensificavam, a esposa, desesperada, procurou a Seccional Urbana de Mosqueiro na manhã de sexta-feira (10), registrando a ocorrência e dando início à investigação. O caso foi encaminhado à Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos e Antissequestro (DRRBA), onde os investigadores começaram a juntar as peças do quebra-cabeça.

Foi então que surgiram inconsistências nas informações fornecidas pela vítima. Durante a apuração, a polícia descobriu que o homem, na verdade, estava na Região Metropolitana de Belém, realizando sua rotina de motorista de aplicativo, enquanto simulava o sequestro. Ele estava, inclusive, em plena troca de mensagens com a esposa quando foi localizado e preso pela polícia na BR-316, em Marituba.

De acordo com o delegado Augusto Potiguar, diretor da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), as equipes de investigação não demoraram a identificar o golpe. “O homem não havia sido sequestrado. Ele estava em liberdade, e o que estava acontecendo era uma tentativa de extorsão contra a esposa”, explicou o delegado.

O suspeito foi preso e autuado por extorsão, além de violência psicológica e patrimonial, com base na Lei Maria da Penha. Ele permanece à disposição da Justiça, enquanto o caso segue sendo investigado pela DRRBA.

Este episódio, além de surpreendente, traz à tona a complexidade de crimes de extorsão e os impactos psicológicos que eles causam nas vítimas. A Polícia Civil, através da Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos e Antissequestro, segue alerta para crimes dessa natureza e reafirma a importância da denúncia.

Imagem: PC/PA

