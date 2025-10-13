Vídeo: A emocionante reação de João Gomes ao ver a professora que o alfabetizou

O artista agradeceu à educadora por sua importância em sua formação, ressaltando o papel fundamental de professores e pais na vida das crianças.
O ‘rei do piseiro’ voltou às suas raízes em Petrolina, Pernambuco, para um show beneficente e não conteve as lágrimas. João Gomes (23) se emocionou profundamente ao ver uma antiga professora na plateia, a quem agradeceu publicamente por sua formação. Ele relembrou que, após seu primeiro sucesso, fez questão de enviar uma mensagem à professora Verlândia para agradecer por ter sido alfabetizado por ela, e aproveitou para destacar a importância de professores e pais para o público infantil.