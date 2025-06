Hospital do Marajó realiza ações juninas e antecipa campanha do Natal Solidário

O Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), localizado em Breves, no arquipélago do Marajó, iniciou neste mês a arrecadação para a 16ª edição do projeto Natal Solidário. A iniciativa busca proporcionar um fim de ano mais acolhedor para famílias em situação de vulnerabilidade social na região.

Como parte da mobilização, o hospital promoveu atividades com temática junina, como vendas de comidas típicas, correio da amizade e o tradicional concurso de Miss e Mister Caipira. A arrecadação já superou R$ 3 mil, que será convertido em cerca de 30 cestas básicas a serem distribuídas em dezembro.

Desde o início do projeto, o Natal Solidário já beneficiou milhares de famílias, com a entrega de 2.868 cestas de alimentos e 7.795 brinquedos. Em 2024, o Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) do HRPM arrecadou 99 cestas e 15 brinquedos, que foram doados a pacientes da Clínica Pediátrica.

“A iniciativa vai além da doação de alimentos. Ela promove solidariedade, esperança e união com a comunidade marajoara”, afirmou Rosângela Gonçalves, pedagoga e presidente do GTH.

Usuária da unidade, Ivanilsa Lima Pinheiro, de 39 anos, elogiou o atendimento e a ação social: “Estou muito feliz em estar com meu filho aqui. Fomos bem acolhidos e os profissionais são muito atenciosos”, destacou.

O HRPM é referência em média e alta complexidade na região e integra a rede estadual de saúde do Governo do Pará. A unidade é administrada pelo INDSH, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O hospital está localizado na Avenida Rio Branco, nº 1.266, no centro de Breves. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (91) 3783-2140 / 3783-2127.