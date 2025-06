Concurso Estadual de Quadrilhas encerra apresentações nesta sexta (27); programação segue até domingo no Centur

O XXI Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas chega ao fim nesta sexta-feira (27), com as últimas dez apresentações no Centur, sede da Fundação Cultural do Pará (FCP), em Belém. Os grupos sobem ao palco a partir das 19h, com entrada gratuita. As quadrilhas representam os municípios de Belém, Ananindeua, Salinópolis, Capanema, Barcarena, Cametá e Marituba.

Ao todo, 94 municípios participam do concurso, que integra a programação do Arraial de Todos os Santos, promovido pelo Governo do Pará, por meio da FCP. A apuração das notas dos jurados será realizada neste sábado (28), e os vencedores serão premiados no domingo (29), a partir das 19h, também no Centur. Além das campeãs, haverá premiação para melhores coreógrafos, marcadores, estilistas e misses, nas categorias adulto e mirim.

A programação do Arraial de Todos os Santos segue até domingo com diversas atrações culturais. No Teatro Margarida Schivasappa, haverá apresentações de cordões de bicho e pássaros juninos. Já o palco Verequete, na praça do artista, recebe shows de grupos parafolclóricos, de carimbó, bois-bumbás e bois de máscara.

O encerramento da festa será com show da banda Quero Mais, no domingo (29), às 19h. Toda a programação é gratuita.

Imagem: Agência Pará