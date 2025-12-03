Hospital Geral de Tailândia inaugura espaço verde para promover bem-estar e acolhimento

Com o intuito de transformar a experiência de quem circula pelo hospital, a gestão do Hospital Geral de Tailândia (HGT), inaugurou, anteontem, terça-feira, 02, espaço arborizado totalmente renovado, pensado para oferecer mais tranquilidade, acolhimento e um ambiente de pausa aos usuários, acompanhantes e colaboradores que passam diariamente pela unidade. A entrega faz parte das ações de humanização coordenadas pela Comissão de Sustentabilidade, com apoio da gestão, reforçando o compromisso do hospital em criar espaços que contribuam para o bem-estar e a permanência mais leve de todos.

A inauguração ocorreu às 17h, reunindo usuários internados e seus acompanhantes. O momento contou com uma pequena confraternização, com frutas oferecidas aos participantes, reforçando o caráter acolhedor da atividade.

O presidente da Comissão de Sustentabilidade do HGT, Natanael Santos, explica que o espaço passou por uma reestruturação completa para torná-lo mais aconchegante. Os canteiros foram restaurados e já recebem o cultivo de cheiro-verde, alface, couve e outras plantas utilizadas na rotina da cozinha hospitalar. Além disso, foi instalado um pergolado com cadeira de balanço, pensado como área de descanso e convivência para usuários e acompanhantes.

“Nossa intenção foi criar um ambiente que faça a diferença no dia a dia de quem está no hospital. Sabemos que a internação pode ser cansativa. Por isso, pensamos em um espaço simples, mas acolhedor, onde as pessoas possam relaxar e se sentir mais confortáveis , enquanto aguardam ou acompanham seus familiares”, destaca o profissional.

Outra novidade é um chafariz decorativo, criado especialmente para o ambiente. A água jorra por uma estrutura temática inspirada na natureza. O espaço também recebeu novas plantas, pintura renovada e ganhou uma amarelinha no chão, voltada para brincadeiras dos usuários pediátricos.

APROVAÇÃO

Adriely Pamela, de 27 anos, acompanha a mãe, Maria Dalva, que está internada há um mês no HGT na clínica médica. Durante a inauguração do espaço verde, Adriely participou do momento e comentou sobre a experiência de conhecer a área renovada, destacando a importância desse tipo de ambiente para quem permanece na unidade por longos períodos.

“Eu gostei muito do espaço e dos detalhes, é uma oportunidade muito boa para outros pacientes aproveitarem. Eu acredito que esse ambiente ajuda sim na recuperação. O ar livre traz uma sensação de renovação, tira a pessoa da rotina do leito e dá um conforto diferente. A horta é um lugar agradável, e isso faz bem para quem está aqui tratando da saúde”, disse a acompanhante, que reside no município de Tailândia.

Nos dias que antecederam a inauguração, o novo espaço verde já começava a ganhar vida. Pacientes internados foram convidados a participar da pintura do muro, deixando a marca de suas mãos no caule de uma árvore criada pela equipe. O desenho se transformou em uma obra coletiva, cheia de cores e significados, representando vínculo, acolhimento e a presença de cada pessoa que passa pelo hospital.

“Estamos avançando em uma série de reestruturações que têm como objetivo tornar o hospital mais funcional e acolhedor. Não se trata apenas de obras físicas, mas de criar espaços que ofereçam bem-estar, contribuam para a rotina assistencial e melhorem a permanência de quem está em tratamento. O novo espaço verde é mais uma dessas entregas, e outras melhorias já estão em andamento para que possamos oferecer um ambiente cada vez mais humano e preparado para receber nossos usuários e colaboradores”, enfatizou o diretor executivo do HGT, Eduardo Pereira.

Além de servir como área de lazer e descanso, o local será utilizado para sessões de fisioterapia ao ar livre, ampliando as possibilidades terapêuticas oferecidas pelo hospital.

Serviço:

O HGT é uma unidade de saúde do governo do Pará, administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e fica na avenida Florianópolis, s/n, bairro Novo. Mais informações pelo telefone (91) 3752-31210.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias