quarta-feira, dezembro 3, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

O Príncipe do Pará, Joelson Pantoja, lança o audiovisual “Brega Eternamente” e celebra a força da cultura paraense

O artista Joelson Pantoja, carinhosamente conhecido como O Príncipe do Pará, acaba de apresentar ao público seu mais novo projeto: o audiovisual “Brega Eternamente”, já disponível no YouTube. A obra, que em breve chegará também às principais plataformas de áudio, reafirma a identidade musical do artista e exalta o brega como patrimônio afetivo e cultural do povo paraense.

No vídeo, Joelson entrega um espetáculo que une ritmo envolvente, visual marcante e uma interpretação que honra suas raízes. “Brega Eternamente” conduz o público por uma viagem sensorial que celebra o amor, a dança e o brega de raiz — um estilo que pulsa como parte essencial da memória coletiva do Pará.

A produção, que chama atenção pela qualidade técnica e estética, reforça o compromisso do artista em valorizar a cultura popular e traduzir, em imagem e som, a energia única da região. Com cenários vibrantes e arranjos musicais que emocionam, Joelson Pantoja entrega um trabalho que dialoga com tradição e modernidade.

É uma homenagem ao que somos, ao que sentimos e ao que vivemos. É o brega eternizado no coração do Pará”, destaca o artista sobre o lançamento.

O audiovisual já está disponível no YouTube, e em breve poderá ser ouvido também no Spotify, Deezer, Apple Music e demais plataformas digitais.

Assista agora: https://youtu.be/NGcN_Q68a5s](https://youtu.be/NGcN_Q68a5s)

Poupança Premiada Banpará -300X100
Artigo anterior
Seminário Estadual reúne mais de 300 inscritos para revisão do Plano Decenal de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes no Pará

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,273FansLike
3,556FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
Poupança Premiada Banpará -320X320
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315