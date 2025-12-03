O Príncipe do Pará, Joelson Pantoja, lança o audiovisual “Brega Eternamente” e celebra a força da cultura paraense

O artista Joelson Pantoja, carinhosamente conhecido como O Príncipe do Pará, acaba de apresentar ao público seu mais novo projeto: o audiovisual “Brega Eternamente”, já disponível no YouTube. A obra, que em breve chegará também às principais plataformas de áudio, reafirma a identidade musical do artista e exalta o brega como patrimônio afetivo e cultural do povo paraense.

No vídeo, Joelson entrega um espetáculo que une ritmo envolvente, visual marcante e uma interpretação que honra suas raízes. “Brega Eternamente” conduz o público por uma viagem sensorial que celebra o amor, a dança e o brega de raiz — um estilo que pulsa como parte essencial da memória coletiva do Pará.

A produção, que chama atenção pela qualidade técnica e estética, reforça o compromisso do artista em valorizar a cultura popular e traduzir, em imagem e som, a energia única da região. Com cenários vibrantes e arranjos musicais que emocionam, Joelson Pantoja entrega um trabalho que dialoga com tradição e modernidade.

“É uma homenagem ao que somos, ao que sentimos e ao que vivemos. É o brega eternizado no coração do Pará”, destaca o artista sobre o lançamento.

O audiovisual já está disponível no YouTube, e em breve poderá ser ouvido também no Spotify, Deezer, Apple Music e demais plataformas digitais.

Assista agora: https://youtu.be/NGcN_Q68a5s](https://youtu.be/NGcN_Q68a5s)