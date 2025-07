Hospital Municipal de Curralinho é reaberto com nova estrutura e mais serviços para o Marajó

Com investimento superior a R$ 2,2 milhões, fruto de convênio entre o Governo do Pará e a Prefeitura de Curralinho, o Hospital Municipal foi completamente reestruturado e entregue à população nesta terça-feira (22). A obra marca um novo ciclo na saúde pública do município, localizado no Arquipélago do Marajó e com mais de 34 mil habitantes.

Do valor total investido, R$ 2 milhões foram repassados pelo governo estadual e R$ 201 mil são contrapartida da Prefeitura. Só em equipamentos novos, o investimento chegou a R$ 600 mil. A unidade agora conta com 41 leitos divididos entre clínica médica, pediatria, obstetrícia, cirurgia, observação e estabilização, além de consultório odontológico e serviços especializados.

Com a nova estrutura, os moradores têm acesso a atendimentos de urgência e emergência, internações, partos, cirurgias eletivas e exames como ultrassonografia, raio-X digital, endoscopia, eletrocardiograma e exames laboratoriais. A equipe também foi ampliada, com nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, médicos, enfermeiros, biomédicos e outros profissionais.

Durante a inauguração, o governador Helder Barbalho ressaltou a importância do hospital para a saúde regional. “É uma estrutura de qualidade que garante o início do tratamento, a estabilização do paciente e o cuidado de urgência e emergência. Estamos atuando em 44 hospitais em todo o estado, e essa entrega, logo após a de Melgaço, reforça nosso compromisso com o Marajó e com o Pará”, declarou.

Para o secretário estadual de Saúde em exercício, Edney Pereira, o hospital representa mais do que uma nova estrutura física: é um compromisso com a dignidade da população. “Agora, Curralinho tem uma saúde pública mais resolutiva, próxima e com qualidade”, afirmou.

Moradores e profissionais já sentem a diferença. A pescadora Josivalda Batista celebrou o acesso facilitado a exames. “Antes, eu precisava ir até Breves pra fazer um ultrassom. Agora, já temos aqui. É uma mudança muito boa pra mim e pra muita gente”, relatou. Vadailson Ferreira, técnico em enfermagem há 19 anos na unidade, destacou o avanço: “Hoje temos leitos novos e equipamentos modernos. Isso tem salvado vidas”.

A diretora do hospital, Suely Carvalho Balieiro, falou do impacto da obra. “Por anos vivemos uma realidade precária. Agora temos equipamentos de qualidade e uma estrutura que realmente atende a população”, disse.

Além de melhorar o serviço de saúde, a obra também gerou empregos na cidade: foram 50 no total, sendo 20 diretos e 30 indiretos, movimentando a economia local.

Imagem: Agência Pará