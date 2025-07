“‘Eu errei’: Oruam diz que vai se entregar após ter prisão decretada por sete crimes”

O rapper Oruam, de 24 anos, anunciou nesta terça-feira (22) que pretende se entregar à polícia após ter a prisão preventiva decretada pela Justiça do Rio de Janeiro. A decisão foi motivada por uma operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que o indiciou por sete crimes, incluindo tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência qualificada, desacato, dano qualificado, ameaça e lesão corporal.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o artista se dirigiu ao público e reconheceu: “Eu errei. Desculpa aí todo mundo, vou provar para vocês que não sou bandido. Vou dar a volta por cima e depois vou vencer através da minha música.”

De acordo com a polícia, a casa de Oruam, localizada no bairro do Joá, Zona Oeste do Rio, estaria sendo usada como ponto de encontro e abrigo para criminosos e foragidos da Justiça. A denúncia surgiu após uma tentativa de apreensão do adolescente conhecido como “Menor Piu”, suspeito de envolvimento com o tráfico e apontado como segurança de um dos líderes do Comando Vermelho.

Durante a operação, os agentes afirmam ter sido recebidos com pedras por pessoas na varanda da residência, inclusive o próprio Oruam. Um policial ficou ferido, e o menor fugiu. O cantor, no entanto, sustenta que os policiais estavam em viatura descaracterizada, sem farda, e que sua reação foi motivada por medo. “Apontaram fuzis para mim, minha noiva e meus amigos. Tudo o que encontraram foi… nada”, afirmou anteriormente.

Filho do traficante Marcinho VP, Oruam já havia sido detido em fevereiro por abrigar um foragido armado em casa. Também responde a um inquérito por disparo de arma de fogo em um condomínio de luxo em São Paulo, no fim de 2024.

O caso reacendeu o debate sobre racismo, seletividade penal e a criminalização do funk. Nas redes sociais, muitos internautas argumentam que o artista é alvo de perseguição por sua origem periférica e por representar uma voz ativa contra o sistema.

A frase dita por Oruam em um dos vídeos mais recentes segue repercutindo: “A lei só vale pra preto.”

