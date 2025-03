Hospital Regional de Marabá aprimora ações para ambiente hospitalar seguro para todos

Na unidade do Governo do Pará, protocolos, projetos, treinamentos e monitoramento garantem atendimento com maior segurança e humanização

No Hospital Regional do Sudeste do Pará – “Dr. Geraldo Veloso” (HRSP), em Marabá, a segurança do paciente é prioridade nas práticas assistenciais. Com a implementação de estratégias, protocolos e treinamentos, a unidade assegura mais proteção aos usuários.



Um exemplo desse compromisso foi vivenciado por Maria de Souza Cruz, 47 anos, moradora de Parauapebas, na região de integração Carajás. Encaminhada a unidade do Governo do Pará para realizar um exame de ressonância magnética devido a dores lombares, Maria destacou o atendimento humanizado e a atenção dedicada da equipe.



“Recebi todas as orientações de forma clara e detalhada, como não usar objetos metálicos, trocar de roupa e utilizar o traje fornecido pelo hospital. A equipe me explicou cada passo para evitar qualquer risco durante o exame, o que me deixou tranquila e segura”, relatou.



O Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP), é responsável por monitorar e assegurar que todos processos assistenciais sejam realizados com o máximo de segurança e qualidade. Ele atua de maneira integrada com as equipes de saúde, realizando treinamentos periódicos, avaliando protocolos de atendimento e promovendo melhorias contínuas, identificando, prevenindo e corrigindo qualquer risco à saúde dos pacientes.



Renner Souza, 39 anos, morador de Marabá, na região de Carajás, submetido à cirurgia ortopédica, também teve contato com os protocolos assistenciais de segurança. “Desde a cirurgia percebi o comprometimento com meu bem-estar. As orientações sobre medicação e cuidados pós-operatórios têm sido essenciais na minha recuperação”, explicou.



Além das ações já implementadas, o Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente tem desenvolvido o projeto “Qualitômetro”, para medir e avaliar a qualidade dos serviços prestados nos diferentes setores da unidade. A iniciativa estabelece indicadores de desempenho que são monitorados de perto, e ajudam a identificar pontos de melhoria contínua, o que contribui diretamente para o aprimoramento da segurança do paciente.





Capacitação



Na unidade gerenciada pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), o Núcleo de Qualidade tem promovido, ao longo do mês de março, oficinas de análise de incidentes aos gestores.



A enfermeira Luana Maria, que atua no núcleo qualidade e segurança do hospital, explicou que as oficinas de análise de incidentes, são encontros voltados para a identificação, avaliação e prevenção de eventos adversos dentro da unidade de saúde.



“Durante as atividades, os gestores analisam casos reais, discutem as causas dos incidentes e desenvolvem estratégias para aprimorar a segurança e a qualidade do atendimento. O objetivo é fortalecer a cultura de segurança do paciente, promovendo um ambiente de aprendizado contínuo e melhoria nos processos assistenciais”, destacou a enfermeira Luana.



A profissional ainda ressaltou que essas capacitações são fundamentais para garantir que toda a equipe esteja alinhada com as melhores práticas de segurança. “A qualificação constante dos profissionais é essencial para manter um atendimento de excelência e minimizar riscos aos pacientes. Nosso foco é sempre aprimorar os processos e garantir um ambiente hospitalar seguro para todos”, concluiu a enfermeira.



Serviço

Os serviços no Hospital Regional do Sudeste do Pará são 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade conta com 135 leitos, sendo 97 de internação clínica e 38 nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) – Adulto, Pediátrica e Neonatal.



Foto: Ascom HRSP

Reprodução: Ag.Pará