Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo dá início às atividades do Serviço de Neurocirurgia 

Primeira neurocirurgia neste final de semana iniciou as atividades do Serviço de Neurocirurgia no PSRM na avenida Augusto Montenegro em Belém

O Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo (PSRM), na avenida Augusto Montenegro, em Belém, realizou, na noite do sábado (15), a primeira neurocirurgia do hospital, uma craniotomia descompressiva (CD). O procedimento neurocirúrgico remove parte do osso craniano para permitir que uma porção cerebral inchada se expanda sem ser comprimida. A operação bem-sucedida deu início as atividades do Serviço de Neurocirurgia da unidade de saúde.

O neurocirurgião Joelton Fernandes Fonseca foi quem realizou a cirurgia em Elis Regina Carneiro da Silva, de 50 anos, moradora do bairro Atalaia, em Ananindeua. Ele explicou que a paciente apresentou, anteriormente, um quadro infeccioso, que se complicou e formou um êmbolo séptico, (um coágulo sanguíneo infectado), que obstrui um vaso sanguíneo.

De acordo com o doutor Joelton Fonseca, por causa do êmbolo séptico, a paciente sofreu uma isquemia cerebral com edema, um inchaço cerebral. Elis Regina estava em condição grave de saúde, quando chegou ao serviço de urgência do PS estadual. Ela passou a apresentar essa condição, após a extração de um dente de siso, (últimos dentes a se formarem).

Detalhes do procedimento

O médico Joelton Fernandes Fonseca fez a neurocirurgia com o auxílio da neurocirurgiã, Luana Fonseca, e o apoio de cinco profissionais na equipe de assistência. O procedimento durou cerca de duas horas.

“Realizamos a craniotomia descompressiva para diminuir a pressão intracraniana da paciente, que está em coma induzido, justamente por conta desse aumento da pressão intracraniana. Para isso, tiramos parte da calota craniana para provocar descompressão e diminuir essa pressão intracaniana”, observou o neurocirurgião Joelton Fonseca.

O doutor informou que a paciente segue em coma induzido, sedada e respirando por aparelhos e ventilação mecânica. Ele destacou que o objetivo da cirurgia foi salvar a vida da paciente.

“Estamos a acompanhando na UTI, onde ela continuará com sedação profunda e em cuidados neurointensivos. Além disso, são realizadas tomografias seriadas ao longo dos dias, para avaliar a resposta do cérebro ao procedimento, e de acordo com a melhora clínica e neurológica da paciente, a gente vai iniciando, gradativamente, o seu despertar”, ressalta o neurocirurgião Joelton Fonseca.

Ampliação da especialidade de Neurologia na saúde pública do Pará

A secretária estadual de saúde (Sespa), Ivete Gadelha Vaz, destaca a importância da primeira neurocirurgia do Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo. “A implantação do Serviço de Neurocirurgia no PSRM representa um avanço para a saúde pública do Pará”.

“Com essa estrutura, ampliamos a capacidade de atendimento a casos neurológicos graves, garantindo um suporte especializado para a população. Esse é mais um passo no fortalecimento da rede hospitalar, fruto do compromisso do Governo do Estado com a qualificação da assistência e a preservação de vidas”, afirmou a titular da Sespa.

A sobrinha da paciente Elis Regina, Josiena Silva Ferreira disse que a família é grata ao PS estadual. “Sabemos que o caso é grave, mas o hospital Pronto-Socorro está fazendo tudo o que é possível para devolver a minha tia à nossa família, de modo que ela fique bem e continue conosco”.

“Nós só temos a agradecer e a parabenizar pelo excelente serviço e empenho em salvar a vida da minha tia. Estamos confiantes de que tudo dará certo, pois, estamos seguros de que, no que depender da dedicação e do compromisso da equipe do hospital, já deu tudo certo”.

Serviço de Neurocirurgia, do PS estadual

Com a abertura do Serviço de Neurocirurgia, a equipe de neurocirurgiões de sobreaviso do Pronto-Socorro passa a atuar na realização de cirurgias, junto a casos clínicos neurológicos de pacientes que já encontram-se no hospital em tratamento, e que podem necessitar da assistência especializada.

Serviço:

O Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo (PSRM) pertence à rede de hospitais do Governo do Pará, e funciona em regime de plantão 24 horas, para atendimento de urgência e emergência. A unidade é referência estadual em cirurgia geral, pediátrica, vascular e torácica, na avenida Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde, e é administrada pelo Instituto Acqua, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Texto de Joelza Silva

Foto: Divulgação