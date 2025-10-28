terça-feira, outubro 28, 2025
SAÚDE

HRPC realiza mais de 100 atendimentos em programação especial do Outubro Rosa

O Hospital Regional Público dos Caetés (HRPC), em Capanema, no nordeste paraense, realizou uma programação especial em alusão ao Outubro Rosa, envolvendo colaboradoras, usuárias e suas acompanhantes. A iniciativa, que começou no dia 24 de outubro e foi encerrada nesta segunda-feira (27), totalizou mais de 100 atendimentos, incluindo exames, palestras e serviços de beleza.

A ação, promovida pelo Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), ofereceu exames de PCCU (Papanicolau), o “Café da Prevenção”, conduzido pela enfermeira Renata Cipriano, que promoveu conversas sobre saúde da mulher, além de serviços de design de sobrancelhas, reforçando o cuidado com a autoestima das participantes.

Durante a programação, a gestão do hospital buscou combinar prevenção e humanização, destacando a importância do autocuidado e da informação na luta contra o câncer de mama e do colo do útero. Colaboradores de diferentes setores também participaram, usando peças de roupa rosa em apoio à campanha.

Para Vanessa Blante, coordenadora do GTH, o objetivo foi unir prevenção à valorização das mulheres. “O Outubro Rosa é um momento de despertar a atenção para o autocuidado e a realização dos exames preventivos. Nesses dias, garantimos uma programação leve, com conversas e momentos de valorização da autoestima, porque cuidar também é acolher”, afirmou.

Entre as participantes, Maria Nilza de Sousa, de 61 anos, moradora de Salinópolis, destacou a importância do evento: “Muito importante participar de um movimento como esse, que exalta nosso público feminino, com a oportunidade de nos cuidarmos aqui no hospital, o que nos dá um ânimo a mais. O hospital é maravilhoso, um tratamento excelente. Só tenho a agradecer a todos os profissionais”.

O HRPC, referência em média e alta complexidade no nordeste paraense, integra a rede estadual de saúde do Pará, por meio da Sespa, e atende exclusivamente pelo SUS. A unidade fica na Avenida Barão de Capanema, bairro Centro, em Capanema. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (91) 3122-7391.

Imagem: Divulgação

