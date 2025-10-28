terça-feira, outubro 28, 2025
Vídeo: fiéis interrompem trajeto fluvial e resgatam filhote de boto preso em Cametá

Um ato de solidariedade e preservação ambiental interrompeu, e ao mesmo tempo engrandeceu, a procissão fluvial da comunidade católica de São José das Ilhas, na Ilha de Paquetá, em Cametá, no último fim de semana.

Durante a navegação, os fiéis avistaram um filhote de boto em perigo: o mamífero aquático estava preso em uma corda de malhadeira e encalhado na beira da praia, já apresentando sinais de cansaço e desidratação.

Sem hesitar, os participantes da procissão interromperam o trajeto e agiram rapidamente. Com cuidado e união, conseguiram desvencilhar o boto da rede predatória e o devolveram em segurança ao rio. “Se a gente não tivesse passado agora, ele ia morrer no seco”, relatou um dos fiéis que participou do salvamento, reforçando a urgência da intervenção.

O resgate emocionou a comunidade e se tornou um belo exemplo de respeito à vida selvagem amazônica. O incidente também serve de alerta sobre a necessidade de fiscalização e maior atenção ao uso de redes e malhadeiras nas margens dos rios, que representam um grave risco para diversas espécies aquáticas da região.

