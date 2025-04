Ibama faz parceria com Fundação Bunge para reforçar brigadas indígenas contra incêndios

O Ibama anunciou nesta terça-feira (29), em Brasília, uma parceria com a Fundação Bunge para fortalecer até 40 brigadas indígenas no combate a incêndios florestais e queimadas. A ação faz parte do trabalho do Prevfogo, programa do Ibama especializado em prevenção e controle do fogo.

O acordo tem dois focos principais: oferecer formação para os brigadistas e garantir a estrutura de salas móveis de monitoramento. Serão seis salas espalhadas por cinco estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Maranhão e Tocantins. A Fundação Bunge já começou a doar equipamentos importantes, como drones, notebooks, computadores potentes, monitores, TVs e microfones. Além disso, o Ibama já conta com sete helicópteros AW119 Koala, usados para transportar as equipes, principalmente em áreas de difícil acesso.

Outro avanço foi a ampliação da validade dos contratos: agora, os brigadistas poderão atuar por até dois anos, e não apenas seis meses, como era antes. O Prevfogo completou 36 anos em 2025 e vem crescendo: só em 2024, 2.227 brigadistas atuaram em ações pelo país, sendo 61 brigadas formadas por indígenas.

Segundo a Fundação Bunge, a proposta é ajudar os povos tradicionais com tecnologia e capacitação para que sejam protagonistas na defesa de seus territórios, protegendo a floresta contra incêndios, invasões e desmatamento ilegal.

