Piso da enfermagem: mais de R$ 77 milhões são destinados a estados e municípios, em abril

Os recursos complementares para o pagamento do piso da enfermagem referentes ao mês de abril já estão disponíveis para consulta. Os valores constam na Portaria GM/MS Nº 6.893, de 24 de abril de 2025, publicada pelo Ministério da Saúde. O total a ser transferido chega a R$ 776.426.275,56, entre valores destinados a execução municipal e estadual.

Os recursos são repassados mensalmente e destinados aos entes federados para que possam fazer o pagamento do piso de profissionais da categoria. Porém, é essencial que a aplicação dos recursos seja fiscalizada para garantir que os valores cheguem aos trabalhadores, como destaca o advogado especialista em direito médico, Josenir Teixeira.

“Os profissionais da enfermagem devem ficar atentos a acompanhar o repasse que os municípios irão receber, para que os municípios efetivamente repassem os valores às suas empregadoras, para que, finalmente, as suas empregadoras paguem os valores dentro da folha de pagamento. Vamos ver se realmente esses valores repassados pela União serão suficientes para cumprir o que disse a lei”, avalia.

Municípios como Rio Verde (GO) e Nova Friburgo (RJ), receberão mais de R$ 500 mil, cada. Para Dourados (MS) e Bacabal (MA), a previsão é que sejam destinados mais de R$ 1 milhão.

Região UF Valor Transferido para Estado Valor Transferido para Município Valor Transferido em abril – Total Centro-Oeste DF 331.758,15 – 331.758,15 Centro-Oeste GO 5.234.294,00 12.036.153,40 17.270.447,40 Centro-Oeste MS 1.757.370,43 10.023.048,21 11.780.418,64 Centro-Oeste MT 1.936.192,51 9.249.676,28 11.185.868,79 Nordeste AL 1.936.636,59 15.166.244,05 17.102.880,64 Nordeste BA 25.822.988,59 52.290.963,90 78.113.952,49 Nordeste CE 4.984.200,37 38.503.774,62 43.487.974,99 Nordeste MA 14.807.821,67 43.319.789,69 58.127.611,36 Nordeste PB 6.248.558,14 26.907.593,07 33.156.151,21 Nordeste PE 35.212.833,24 31.381.972,72 66.594.805,96 Nordeste PI 3.584.872,22 16.074.109,50 19.658.981,72 Nordeste RN 4.152.781,90 17.614.944,36 21.767.726,26 Nordeste SE 4.606.599,65 5.310.264,76 9.916.864,41 Norte AC 2.430.785,85 1.050.730,19 3.481.516,04 Norte AM 9.729.928,20 11.687.283,35 21.417.211,55 Norte AP 575.059,93 4.154.895,48 4.729.955,41 Norte PA 12.408.376,22 35.074.784,16 47.483.160,38 Norte RO 1.375.849,57 5.814.653,90 7.190.503,47 Norte RR nan 964.967,74 964.967,74 Norte TO 4.882.044,13 6.489.650,96 11.371.695,09 Sudeste ES 9.170.052,21 7.443.684,71 16.613.736,92 Sudeste MG 4.867.626,44 106.470.317,21 111.337.943,65 Sudeste RJ 5.043.651,33 37.631.858,02 42.675.509,35 Sudeste SP 15.143.118,70 33.451.737,00 48.594.855,70 Sul PR 16.819.544,63 13.491.244,35 30.310.788,98 Sul RS 11.212.201,68 15.554.923,94 26.767.125,62 Sul SC 8.829.717,93 6.162.145,71 14.991.863,64 Total 213.104.864,28 563.321.411,28 776.426.275,56

No geral, a maior quantia foi destinada a Minas Gerais, com mais de R$ 111 milhões, entre valores destinados a execução municipal e estadual. Na sequência aparece Bahia, com cerca de R$ 78 milhões. Em seguida está Pernambuco, com mais de R$ 66 milhões, e Maranhão, com cerca de R$ 58 milhões.

Fonte: Brasil 61