Incêndio atinge prédio do DSEI Guamá-Tocantins em Belém; não há feridos

Um incêndio atingiu na noite desta quarta-feira (15) o prédio do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Guamá-Tocantins, localizado na avenida Conselheiro Furtado, entre as travessas Generalíssimo Deodoro e Quintino Bocaiúva, em Belém.

De acordo com informações preliminares, as chamas começaram por volta das 23h30 e mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, que atuaram no controle do fogo. A Polícia Científica também esteve no local para realizar a perícia e apurar as causas do incidente.

Apesar do susto, não houve registro de feridos. O trânsito na região ficou parcialmente interditado durante o trabalho das equipes de emergência. Até o momento, não há informações oficiais sobre a origem do incêndio nem sobre o grau de danos ao prédio do DSEI.

O Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá-Tocantins é responsável por coordenar ações de saúde voltadas a comunidades indígenas na região nordeste do Pará, o que torna o local um ponto estratégico de atendimento e gestão.

Da Redação de A Província do Pará

Imagem: Redação

