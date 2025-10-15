Vídeo – Remo vence o clássico contra seu maior rival, o Paysandu, por 3 a 2 no Mangueirão, e cola no G4 da Série B

Clube do Remo e Paysandu se enfrentaram nesta terça-feira, 14, em jogo válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol Profissional. E deu a lógica: o Leão Azul do Baenão ganhou do Papão da Curuzu pelo placar do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ de 3 a 2 no gramado do Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, partida emocionante que teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Super Rádio Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 54 anos vendendo barato na esquina da economia Rua Manoel Barata com Padre Eutíquio no centro comercial de Belém do Pará, vendendo Móveis e Colchões em até 10X sem entrada, com entrega e montagem grátis.

Os dois rivais entraram no gramado dispostos a vencer e vencer, afinal, ambos precisava da vitória: o Remo precisava pontuar para voltar a colar no G4 e tentar seu maior objetivo que é subir à elite do Brasileirão; o Paysandu precisava pontuar para tentar se afastar do rebaixamento praticamente iminente.

No primeiro tempo, as duas equipes entraram para buscar o melhor, mas dentro de um equilíbrio. O Remo fez um a zero ainda no primeiro tempo e fez novo gol no começo do segundo tempo, mas o Paysandu reagiu e chegou a empatar, azedando naquele momento as pretensões azulinas. No entanto, já nos acréscimos da partida, o Leão emplacou os três a zero, levando a torcida Fenômeno Azul ao delírio, ao passo que o Papão, que chegou a vencer o primeiro clássico da Segundona, saía com o gosto amargo da derrota e vê o rebaixamento cada vez mais perto.

Com o resultado, o Remo atinge os 51 pontos e sobe à quinta colocação, ao passo que o Paysandu segue na lanterna com 26 pontos.

PRIMEIRO TEMPO

Foi um jogo eletrizante. A Fiel Bicolor foi e massa assistir ao clássico, certa da vitória do time do coração sobre o maior rival. E, de fato, o Paysandu entrou em campo nervoso, atacando, dominando melhor o espaço, tanto que, aos 9 minutos, chegou a pedir pênalti com Petterson. Nada feito!

Decorridos 16 minutos, após lance errado de André Lima, Nico Ferreira cruzou para Caio Vinícius, que subiu livre para cabecear e abrir o placar do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ. Era seu terceiro gol nos últimos quatro jogos: 1 a 0.

SEGUNDO TEMPO

Na volta ao gramado, as duas equipes seguiram na luta, mas o Papão mudou o esquema. Márcio Fernandes colocou três zagueiros e dois laterais para dar apoio ao ataque. Apesar disso, aos quatro minutos, o Leão emplacou mais um gol, desta feita, com Pedro Castro, sem chance para Matheus Nogueira: 2 a 0.

Começava o desespero no lado Bicolor e a reação não demorou. Edilson cruzou e Garcez diminuiu a desvantagem. A Fiel foi aos gritos, embalando os jogadores para buscarem mais um gol e, quiçá, a vitória.

Foi uma reação épica. Marlon cruzou a bola e Wendell, que estava caído, só fez empurrar a bola para o fundo do barbante de Marcelo Ranguel: 2 a 2.

ACRÉSCIMOS

Acréscimos: sempre os acréscimos! O uruguaio Diego Hernández fez o seu e acabou com as pretensões do Papão: 3 a 2. Fim de papo no Mangueirão.

Entrevista com o técnico do Paysandu, Márcio Fernandes:

Por Roberto Barbosa/Edição: Nazaré Sarmento: Imagens: Samara Miranda/Agência Remo