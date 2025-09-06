sábado, setembro 6, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Influenciadora paraense leva maniçoba ao Rancho do Maia e surpreende os participantes

A influenciadora digital Sasheena Moura trouxe um toque do Pará ao reality show informal Rancho do Maia, transmitido no Instagram de Carlinhos Maia. Em uma refeição com os participantes, ela apresentou a tradicional maniçoba, prato emblemático da culinária paraense.

Antes de servir a iguaria, Sasheena explicou que o preparo é minucioso leva entre sete a doze dias, pois a folha da maniva (mandioca-brava) é tóxica e precisa ser cozida por tempo suficiente para eliminar o ácido cianídrico. Apesar de confessar que “não gosta muito”, ela compartilhou que é uma comida “diferente” e que desperta reações variadas. Mesmo assim, os participantes adoraram e descreveram o sabor como “uma delícia”.

O primeiro a experimentar foi o influenciador Gordão da XJ, que reagiu surpreso: “Delícia, parece feijoada”, arrancando risadas de todo o grupo.

Não foi a primeira vez que Sasheena trouxe uma herança paraense ao reality  em edição anterior, ela já havia introduzido o açaí paraense, diferenciado da versão popularmente consumida no restante do país.

O Rancho do Maia é um reality despretensioso, gravado em uma fazenda e transmitido pelos perfis dos participantes no Instagram. Com mistura de convivência, desafios, festas e muitos momentos de humor, conquistou grande engajamento nas redes sociais.

Imagem: Reprodução Instagram

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Fafá de Belém leva a voz do Pará ao Teatro Colón em homenagem à Independência do Brasil
Próximo artigo
PF encontra foto de TH Joias na cama com R$ 5 milhões; ex-deputado, agora preso, converteu R$ 9 milhões em dólares para traficante do Alemão

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,279FansLike
3,606FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315