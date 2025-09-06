Influenciadora paraense leva maniçoba ao Rancho do Maia e surpreende os participantes

A influenciadora digital Sasheena Moura trouxe um toque do Pará ao reality show informal Rancho do Maia, transmitido no Instagram de Carlinhos Maia. Em uma refeição com os participantes, ela apresentou a tradicional maniçoba, prato emblemático da culinária paraense.

Antes de servir a iguaria, Sasheena explicou que o preparo é minucioso leva entre sete a doze dias, pois a folha da maniva (mandioca-brava) é tóxica e precisa ser cozida por tempo suficiente para eliminar o ácido cianídrico. Apesar de confessar que “não gosta muito”, ela compartilhou que é uma comida “diferente” e que desperta reações variadas. Mesmo assim, os participantes adoraram e descreveram o sabor como “uma delícia”.

O primeiro a experimentar foi o influenciador Gordão da XJ, que reagiu surpreso: “Delícia, parece feijoada”, arrancando risadas de todo o grupo.

Não foi a primeira vez que Sasheena trouxe uma herança paraense ao reality em edição anterior, ela já havia introduzido o açaí paraense, diferenciado da versão popularmente consumida no restante do país.

O Rancho do Maia é um reality despretensioso, gravado em uma fazenda e transmitido pelos perfis dos participantes no Instagram. Com mistura de convivência, desafios, festas e muitos momentos de humor, conquistou grande engajamento nas redes sociais.

Imagem: Reprodução Instagram