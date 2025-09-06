Fafá de Belém leva a voz do Pará ao Teatro Colón em homenagem à Independência do Brasil

A cantora paraense Fafá de Belém vai subir ao palco histórico do Teatro Colón, em Buenos Aires, na próxima segunda-feira (8), ao lado do pianista André Mehmari. O convite foi feito pelo Itamaraty, em parceria com a Embaixada do Brasil, em uma apresentação que celebra os 203 anos da Independência do Brasil.

O evento, voltado a convidados especiais, entre eles autoridades brasileiras e argentinas, terá patrocínio de empresas privadas, sem envolvimento de recursos públicos.

No meio de uma intensa agenda com shows e participação em fóruns sobre Amazônia, clima e meio ambiente, Fafá fará essa apresentação internacional e, na sequência, retorna ao Brasil para continuar sua turnê nacional. Em 18 de setembro, ela se apresenta em São Paulo, na Casa Natura Musical, com o espetáculo “Guitarradas do Pará”, parte das comemorações pelos seus 50 anos de carreira em 2025.

Imagem: Reprodução internet