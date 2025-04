Morre Thiago Marabá Ex-jogador do Águia e do clube Remo

O ex-jogador do clube do Remo e do Águia de Marabá, Thiago Barbosa (38) anos, sofreu um acidente que ocorreu por volta das 22hs desta segunda-feira (31), em Marabá no Sudoeste do estado. Segundo informações ele estava pilotando uma motocicleta pela folha 8 no Núcleo novo Marabá, quando perdeu o controle num trajeto com quebra-molas, no acidente Thiago caiu batendo a cabeça, e infelizmente não resistiu.

O clube Águia de Marabá fez uma publicação nas redes sociais lamentando a morte do ex jogador. Segundo o time, Thiago jogou pelo Águia no ano de 2010, e atuava na equipe como professor de futebol para as crianças com o objetivo de formar cidadãos, nas redes sociais o time reiterou que Thiago sempre demonstrou comprometimento e que era um excelente profissional do esporte, destacando que a vida de Thiago Marabá sempre será lembrada por todos que tiveram o prazer de conhece-lo.

“Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e colegas, expressando nossas mais sinceras condolências e oferecendo todo o nosso apoio”

Nós da equipe Titulares Do Esporte e o Grupo Marajoara deixamos aqui nossas condolências aos familiares e amigos de Thiago, que teve sua trajetória importante no futebol paraense.

Por: Thays Garcia

Imagem: Adayson Veiga