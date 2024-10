INSS começa a pagar benefícios: saiba quando o seu cai!

No dia 25 de outubro, os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem até um salário mínimo, equivalente a R$ 1.412, começarão a receber os pagamentos mensais de outubro. Em sequência, a partir do dia 1º de novembro, aqueles que possuem benefícios acima desse valor terão os depósitos efetuados.

O calendário de pagamentos é definido de acordo com o número final do cadastro do INSS do beneficiário, que se encontra antes do dígito verificador. Essa organização permite uma distribuição ordenada e simplificada dos depósitos ao longo dos dias programados.

Como é estruturado o calendário de pagamentos do INSS?

O calendário de pagamentos do INSS segue uma lógica baseada no último numeral do cadastro de beneficiário. Esse sistema assegura que os segurados recebam seus benefícios de maneira eficiente e previsível.

A seguir, são listadas as datas de pagamento para aqueles que recebem até um salário mínimo:

Final 1: 25 de outubro

Final 2: 28 de outubro

Final 3: 29 de outubro

Final 4: 30 de outubro

Final 5: 31 de outubro

Final 6: 01 de novembro

Final 7: 04 de novembro

Final 8: 05 de novembro

Final 9: 06 de novembro

Final 0: 07 de novembro

Quando recebem beneficiários com salário acima do mínimo?

Para aqueles que recebem valores acima do salário mínimo, há um cronograma igualmente organizado, respeitando os mesmos princípios de ordenação. Veja as datas de pagamento previstas:

Finais 1 e 6: 01 de novembro

Finais 2 e 7: 04 de novembro

Finais 3 e 8: 05 de novembro

Finais 4 e 9: 06 de novembro

Finais 5 e 0: 07 de novembro

Como consultar os valores dos benefícios do INSS?

Os segurados podem utilizar diferentes canais para consultar os valores dos seus benefícios. O site e o aplicativo Meu INSS são opções práticas e acessíveis para esse fim. Além disso, é possível obter informações através da Central telefônica 135, que está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

A utilização desses serviços permite que os beneficiários tenham um acompanhamento detalhado sobre suas contas, prazos de pagamento e eventuais dúvidas sobre o processo, garantindo assim maior comodidade e segurança nas operações financeiras relacionadas ao INSS.

