Ao lado de Nunes, Jair Bolsonaro visita Igreja Sara Nossa Terra

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve nesta terça-feira (22) na Igreja Sara Nossa Terra do bairro da Saúde, em São Paulo, ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição. O político teve a oportunidade de falar com o público e fez questão de revelar uma das orações que ele sempre faz.

Bolsonaro afirmou que todos os dias, quando se levanta, reza um Pai Nosso, e faz um pedido:

– Peço a Deus para que o nosso povo, vocês, não experimentem a dor do comunismo. Lá atrás alguém pediu sabedoria, eu peço mais do que isso: Coragem, porque não é fácil, e força.

O ex-chefe do Executivo também declarou que o Brasil é a terra prometida e finalizou dizendo que “choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer”.

Antes de Bolsonaro, Tarcísio entregou uma mensagem baseada na passagem bíblica de 2 Crônicas 20: 18-30, quando Deus confundiu os inimigos do rei Josafá, fazendo com que eles brigassem entre si.

– Isso aconteceu com você, Ricardo, Deus mandou confusão entre os seus inimigos. Sabe por quê? Porque este projeto é abençoado. E eu vou falar uma coisa para você, presidente Bolsonaro, Deus vai mandar confusão para os seus inimigos, porque o senhor é um escolhido e sua vida é um milagre.

