Concerto nos embalos dos anos 70 será no sábado, 26, em Santarém, no oeste paraense

A comemoração dos 11 anos da Orquestra Filarmônica de Santarém (OFS), segmento musical da Filarmônica Municipal Professor José Agostinho (FMPJA), equipamento da Secretaria Municipal de Cultura ( Semc), será “Nos embalos dos anos 70” e com duas participações especiais, do músico Alexandre Escher e da Camerata Arcos Amazônicos. Será nesse sábado, 26, às 20 horas, com entrada franca.

“O momento será de fortes emoções para os músicos, familiares e a sociedade que vai comemorar mais de uma década da Orquestra. Escolhemos homenagear artistas musicais populares dos anos 70 na dinâmica de arranjos de orquestra sinfônica. Vamos subir ao palco com 50 músicos da OFS e teremos as participações de artistas do cenário local, o Alexandre Escher e da Camerata Arcos Amazônicos”, informou o maestro da OFS Rafael Brito.

A OFS foi criada em 29 de outubro de 2013, constituída por alunos formados pela Academia de Música da Filarmônica. É a primeira orquestra sinfônica do município. Os instrumentos utilizados são:

Cordas sinfônicas: violino, viola, violoncelo e contrabaixo.

Percussão: bateria, tímpanos e acessórios.

Sopros: flauta, oboé, clarinete, trompete, trompa e trombone.

