Instituto Conexões Sustentáveis promove oficina do projeto Marajó Resiliente para mapear negócios comunitários

Nos próximos dias 11 e 12 de março, 20 representantes de associações e cooperativas dos municípios de Soure, Salvaterra e Cachoeira do Arari, vão participar da oficina de mapeamento de negócios comunitários no âmbito do projeto Marajó Resiliente, promovida pelo Instituto Conexões Sustentáveis – Conexus. O objetivo do evento é mapear soluções, parceiros, prestadores de serviços, além de produzir avaliações gerais sobre as redes de cooperação e apoio de NCs na Ilha do Marajó, no Pará.

A oficina integra os eixos de atuação da Conesxus voltados para Negócios Comunitários e CrediAmbiental, cujos objetivos são preparar e fortalecer a produção rural, por meio de capacitações, mapeamentos e encontros estratégicos, para que consigam viabilizar o acesso a oportunidades e soluções co-criadas e contextualizadas com parceiros regionais e ao crédito rural. O evento tem como parceiros o Fundo Clima Verde (GCF) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID PAN). A programação conta com um painel sobre “Ecossistema de Negócio Comunitário e Exercício: desafios internos x desafios externos”, mapeamento de serviços e soluções, qualificação dos serviços e soluções acessadas, além de exercício sobre serviços prioritários e menos acessados.

“A oficina de mapeamento é uma etapa fundamental para entender a partir da visão dos representantes das cooperativas e associações como é acessado os serviços prioritários, como marketing, logística, comercial. A ideia é tornar esses serviços acessíveis, funcionais e perenes, bem como redes de parceiros e cooperação. Este panorama fornecerá informações importantes para traçar as soluções estratégicas que apoiarão o desenvolvimento desses negócios, contribuindo diretamente para aumentar a resiliência dos pequenos agricultores dos municípios de Salvaterra, Cachoeira do Arari e Soure aos impactos das mudanças climáticas, objetivo do projeto Marajó Resiliente”, destacou Loyanne Feitosa, coordenadora do Programa de Ativação de Ecossistemas Regionais de Negócios Comunitários da Conexsus.

Imagem: Arquivo