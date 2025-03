Seleção Brasileira de Remo convoca jovem atleta do Paysandu

Atleta do Paysandu Sport Club, a jovem Ana Gabriella, de apenas 16 anos, foi convocada para defender a seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano de Regatas, que será realizado este mês, em Assunção, no Paraguai. O torneio reunirá os melhores atletas da modalidade no continente, e a representante bicolor terá a inédita chance de mostrar seu talento em uma competição internacional.

Ana Gabriella treina no Paysandu há cinco anos e já construiu uma trajetória de destaque no esporte. Campeã paraense e vice-campeã brasileira, a remadora vem conquistando espaço na modalidade. “Me sinto muito feliz por essa oportunidade de representar o Brasil. Eu olho para trás e vejo que consegui o que tanto queria. Hoje estou realizando um dos meus sonhos, que é entrar para a seleção brasileira”, ressaltou.

O interesse de Ana Gabriella pela regata surgiu de forma natural. Nascida na Ilha das Onças, região ribeirinha do Pará, ela já era familiarizada com o casco a remo antes de conhecer as regatas. O incentivo veio de uma amiga de sua mãe, que apresentou a modalidade à atleta. Desde então, a atleta bicolor se identificou com o esporte e passou a treinar com dedicação.

Com foco e determinação, Ana Gabriella segue em busca de novos desafios. “Todo dia dou o meu máximo para sempre ter ótimos resultados. Nunca imaginei que chegaria onde cheguei, e a próxima fase é conquistar uma Olimpíada. É um prazer enorme fazer parte do Paysandu e poder trazer títulos, vitórias e, sobretudo, colocar toda a Alcateia na seleção brasileira e no pódio”, destacou.

A convocação de Ana Gabriella reforça o bom momento da regata bicolor, que segue revelando talentos e fortalecendo a modalidade dentro do Paysandu, que é o atual hexacampeão paraense.

O Campeonato Sul-Americano de Regatas acontecerá entre os dias 23 e 26 de março, e o Brasil tentará manter sua tradição de bons desempenhos na competição.

Imagem: Agência Paysandu