Invocação do Mal 4 | Último filme da franquia chega quebrando recordes

O longa é dirigido por Michael Chaves

3 min de leitura

Júlia Henn

Invocação do Mal: O Último Ritual chegou fazendo barulho. E é mais do que gritos de susto. O quarto e último (supostamente) filme da franquia iniciada em 2013 teve uma estreia sensacional na bilheteria mundial.

Em relação à bilheteria americana, o longa bateu os US$83 milhões em seu primeiro final de semana. O valor marca o recorde de arrecadação da franquia em um primeiro fim de semana, a melhor abertura para um filme de terror neste ano, e a terceira maior abertura da história para um filme de terror, atrás apenas de It (2017) e It: Capítulo 2 (2019), que fizeram US$123,4 milhões e US$91 milhões, respectivamente.

Os resultados são ainda mais impressionantes globalmente, já que o filme superou a bilheteria do primeiro final de semana de It: Capítulo 2 (US$185 milhões) e se tornou a segunda maior abertura da história para um filme de terror, com arrecadação de US$ 187 milhões.

Com estes resultados, a Warner Bros. se torna o primeiro estúdio da história a ter sete lançamentos seguidos estreando com bilheteria acima dos US$40 milhões nos Estados Unidos.

Tudo sobre Invocação do Mal 4

O projeto marca a despedida dos protagonistas Patrick Wilson e Vera Farmiga, que protagonizaram os três filmes anteriores da franquia na pele do casal Ed e Lorraine Warren.

Além da dupla, Ben Hardy e Mia Tomlinson também estão confirmados no elenco. Ed e Lorraine Warren, vale notar, são figuras reais que ficaram conhecidos por suas investigações de fenômenos paranormais nos anos 60 e 70.

Marcada como uma das sagas de terror mais bem sucedidas da última década, Invocação do Mal fortaleceu muito o nome de James Wan na indústria, que dirigiu os dois primeiros longas e produziu o terceiro. Wan, que já havia dirigido Jogos Mortais, veio a dirigir também Velozes & Furiosos 7, Aquaman, Maligno e Aquaman 2: O Reino Perdido.

Para o terceiro filme, Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio, Michael Chaves, que dirigiu os derivados A Maldição da Chorona e A Freira 2, assumiu a cadeira de diretor. Chaves também dirigirá Invocação do Mal 4: O Último Ritual.

Com orçamentos até curtos para os padrões da indústria (os dois primeiros longas custaram, respectivamente, US$ 20 e US$ 40 milhões), os filmes arrecadaram, juntos, quase um bilhão nas bilheterias.

O longa de 2013 fez US$ 319 milhões nas bilheterias, enquanto a sequência chegou a US$ 321 milhões. O terceiro filme acabou prejudicado pelo momento, em que as salas de cinema ainda se recuperavam da pandemia, mas conseguiu US$ 206 milhões.

O sucesso fez com que a franquia ganhasse diversos derivados, incluindo uma trilogia de filmes de Annabelle, dois A Freira e A Maldição da Chorona.

O longa já está disponível nos cinemas.