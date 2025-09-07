domingo, setembro 7, 2025
O Senhor dos Anéis | Orlando Bloom fala sobre Legolas em The Hunt for Gollum

Produção de The Hunt for Gollum tem início neste mês

Omelete

2 min de leitura

Júlia Henn

O ator Orlando Bloom, que interpretou o elfo Legolas nas trilogias de O Senhor dos Anéis e O Hobbit, comentou sobre como se sente em relação ao personagem.

Com a produção de The Hunt for Gollum já acontecendo, parece improvável que o ator volte a fazer parte deste universo. “Não ouvi nada sobre, na verdade“, disse Bloom durante uma entrevista ao programa americano Today ao ser questionado se voltaria. “Não sei. Sei que o foco é no Gollum, então tudo é possível. E eu voltei para O Hobbit.”

É um papel tão incrível. Sou tão grato de ter feito parte daqueles filmes, mas não ouvi nada sobre“, complementou o ator. “Olha, eu odiaria ver qualquer outra pessoa interpretando o Legolas, sabe? O que eles vão fazer? Colocar outro no lugar como o Legolas? Se bem que, com I.A. hoje em dia, tudo é possível.

Sobre The Hunt for Gollum

Recentemente, Ian McKellen comentou sobre o retorno de Elijah Wood como Frodo, e também existem especulações de que Viggo Mortensen retorne como Aragorn. Contudo, nada ainda é oficial. 

The Hunt for Gollum foi anunciado em maio de 2024, com Andy Serkis retornando para interpretar o papel título e também dirigir a produção. Não há mais detalhes sobre o longa-metragem, que deve ser lançado em 2026.

Em 2023, a Warner Bros. anunciou que tinha firmado um acordo para trabalhar com a nova dona dos direitos de Senhor dos Anéis, Embracer Group, em novos filmes live-action. Gollum será o primeiro deles. O acordo deve permitir que o estúdio use no cinema os principais personagens da saga, como Aragorn, Gandalf, Bilbo, entre outros.

Na última década, o espólio de Tolkien também vendeu direitos de adaptação para a Amazon, que investiu US$ 500 milhões na produção da série Os Anéis de Poder, que tem duas temporadas no Prime Video.

O primeiro filme de O Senhor dos Anéis desde o fim da trilogia O Hobbit é da Warner, que foi a animação O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim, que estreou nos cinemas no final de 2024 e já pode ser assistido no streaming HBO Max.

