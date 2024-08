Israel recuperou corpos de seis reféns na Faixa de Gaza

As autoridades de Israel confirmaram nesta terça-feira (20) que recuperaram na noite desta segunda-feira (19) os corpos de seis reféns do Hamas na Faixa de Gaza nos túneis da área de Khan Younis, no sul do enclave palestino.

Os reféns cujos restos mortais foram resgatados são Yagev Buchshtab, Alexander Dancyg, Avraham Munder, Yoram Metzger, Nadav Popplewell e Chaim Perri, segundo o Exército israelense, que realizou a operação em conjunto com a agência de inteligência Shin Bet.

– O Estado de Israel continuará fazendo todos os esforços possíveis para devolver todos os nossos sequestrados, vivos e mortos – disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em um comunicado.

O primeiro-ministro agradeceu aos soldados do Exército e aos agentes do Shin Bet por “sua bravura e ação determinada”, e enviou seus “sentidos pêsames” às famílias.

Os respectivos kibutzim de Nirim, de onde eram oriundos Popplewell e Buchshtab, e Nir Oz, lar dos demais sequestrados, já haviam relatado anteriormente o resgate de cinco deles, mas Alezander Dancyg ainda não havia sido confirmado na lista.

– A operação foi possível graças a informações precisas do Shin Bet e das unidades de inteligência das Forças de Defesa de Israel (FDI) e do Quartel-General de Reféns da Diretoria de Inteligência das FDI – indicaram os órgãos de segurança em um comunicado conjunto.

O Exército explicou que, após encontrar os corpos dos reféns nos túneis de Khan Younis durante a noite, seus restos mortais foram identificados pelo Instituto Nacional de Medicina Forense e pela Polícia de Israel, que informaram imediatamente as famílias.

Com o resgate desses corpos, dos 251 sequestrados no dia 7 de outubro, 105 reféns permanecem dentro da Faixa, dos quais 34 foram confirmados como mortos; enquanto os corpos de 30 pessoas sequestradas foram recuperados e levados de volta para Israel.

Além disso, 116 reféns deixaram a Faixa com vida, a maioria no único acordo de trégua de uma semana em novembro do ano passado, quando 105 reféns foram trocados por 240 prisioneiros palestinos, além de sete resgatados em operações militares do Exército.

A comunidade internacional está se esforçando para conseguir outro acordo de cessar-fogo, que permita a libertação dos demais reféns, e com essa intenção está em Israel o secretário de Estado americano, Antony Blinken, que nesta segunda à noite anunciou que Netanyahu aceitou a nova proposta de acordo e instou o Hamas a fazer o mesmo, embora o grupo islâmico tenha expressado sua relutância em relação a este novo projeto que, segundo alegam, atende às exigências de Israel.

– Não devemos deixar de agir, nem por um momento, para devolver todos os sequestrados à sua terra natal: os vivos às suas famílias e os mortos à sepultura em Israel. É uma obrigação moral suprema do Estado de Israel – destacou o presidente israelense, Isaac Herzog.

Por sua vez, o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, elogiou a “determinação e coragem” das tropas, que conseguiram este resgate graças à “liberdade de ação operacional” conseguida com pressão militar, e comprometeu-se a alcançar os objetivos da guerra: a dissolução do Hamas e o retorno de todos os sequestrados.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: Foro de las Familias de Rehenes y Secuestrados de Israel/ EFE