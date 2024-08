Polícia Civil prende líder de organização criminosa suspeito de participar de atentado contra policial militar

Os agentes da Seccional de Marituba prenderam um líder de uma organização criminosa indiciado pela participação em um atentado contra um policial militar, ocorrido no dia 30 de novembro de 2022. O mandado de prisão preventiva foi cumprido nesta segunda-feira (19), após realização de uma operação da Polícia Civil.

Segundo a apuração policial, o atentado aconteceu durante a noite do dia 30 de novembro de 2022, no distrito de Icoaraci. Apesar de ter sido o foco do cerco criminoso, o agente público não foi atingido, no entanto, quatro pessoas morreram na ocasião, sendo elas um feirante e três seguranças.

As investigações sobre o caso iniciaram logo após o ataque, e em 2023, a PCPA, por meio da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), deflagrou a operação “Mina”, que resultou na captura de três envolvidos.

“Durante a investigação, nossos agentes conseguiram identificar dezenove pessoas com participação direta ou indireta no atentado, dentre esses, cinco já constam como falecidos e os outros seguem sendo procurados”, detalhou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará”.

O investigado que foi preso hoje (19), além de compor uma organização criminosa, também era costumaz em participar de atentados contra agentes e ex-agentes de segurança pública. Ainda sobre a operação, o diretor da Divisão de Homicídios, Fernando Rocha, informou que “enfrentar e resolver crimes de atentado contra os agentes públicos é um dos focos da instituição”.

Atualmente, após ter dado cumprimento às medidas cabíveis, o detido já está à disposição da Justiça.

Texto: Paula Almeida, sob supervisão de Lilian Guedes

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação