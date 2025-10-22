Jovens aprendizes vivenciam atividades de educação ambiental no Parque Estadual do Utinga

Um grupo de jovens aprendizes participou recentemente de um conjunto de atividades pedagógicas e práticas de educação ambiental no Parque Estadual do Utinga, em Belém. A iniciativa teve como objetivo promover o contato direto dos participantes com a natureza amazônica, fortalecer a consciência ecológica e estimular comportamentos sustentáveis em suas comunidades.

Durante a visita, os aprendizes foram guiados por técnicos ambientais até trilhas e pontos de observação no parque. No percurso, puderam conhecer a biodiversidade local flora, fauna e os importantes mananciais que a unidade de conservação protege e entender de forma prática o papel das áreas protegidas na manutenção dos recursos naturais da região.

As atividades incluíram dinâmicas de grupo, observação de espécies, e debate sobre os desafios da conservação ambiental na Amazônia urbana. Segundo os organizadores, levar os jovens ao parque permite que teoria e prática se encontrem, ampliando o engajamento com o meio ambiente de modo significativo.

Além disso, a experiência também visa transformar os participantes em multiplicadores de informação e atitude: ao retornarem para suas comunidades, os jovens aprendizes poderão compartilhar o conhecimento adquirido e contribuir para uma cultura de preservação mais ampla.

Essa ação faz parte das estratégias do Estado para integrar educação, meio ambiente e cidadania, reconhecendo que a formação de futuras gerações conscientes é essencial para o futuro sustentável da Amazônia paraense.

