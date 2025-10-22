quarta-feira, outubro 22, 2025
Em Belém, Polícia Civil do Estado do Pará prende homem por posse irregular de arma de fogo

Em uma operação realizada na terça-feira (21), a Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), cumpriu mandado de busca e apreensão em Belém e prendeu um homem em flagrante por crimes de posse irregular de arma de fogo, falsidade ideológica e falsificação de documentos públicos.

A ação foi deflagrada no âmbito de um inquérito instaurado pela delegacia de Irituia, sob suspeita de comércio ilegal de armas e lavagem de capitais. Durante a operação, os agentes apreenderam:

Uma arma de fogo;

Munições de calibres permitidos e restritos;

Blocos de receituários médicos em branco;

Carimbos com nomes de profissionais da saúde;

Medicamentos;

Uma carteira funcional falsificada da Polícia Militar do Pará com dados do investigado;

Algemas e rádios de comunicação.

O diretor da DRFR, Arthur Braga, destacou que o suspeito utilizava identidade funcional falsa da Polícia Militar e documentos adulterados para potencial prática de outros delitos. “A retirada desse conjunto de armamentos e documentos falsificados reforça nosso comprometimento com a segurança pública”, afirmou.

O acusado permanece à disposição da Justiça, e o material apreendido foi levado à DRFR para os trâmites legais. A investigação segue para identificar participação de outros envolvidos, possíveis ramificações do esquema e os destinadores dos itens apreendidos.

Imagem: Divulgação

