Jurunas preparado para receber hoje, feriado de 7 de setembro, a 2ª Domingueira da PMB

A movimentação inusitada na avenida 16 de Novembro já começou e tem chamado a atenção de quem passa pelo bairro do Jurunas, em Belém (PA). Desde o início da tarde da última sexta-feira (05), a montagem do palco e das estruturas das 18 estações de serviços e atividades para a 2ª edição da Domingueira, da Prefeitura de Belém, anuncia: vem festa boa por aí!

Marcada para este domingo 7 de setembro, a partir das 15h, a programação gratuita promete transformar o bairro em um grande centro de convivência, cultura e cidadania.

A Domingueira é uma política pública da Prefeitura de Belém que visa ocupar positivamente os espaços públicos com atividades gratuitas, acessíveis e inclusivas. Todo primeiro domingo do mês, um bairro é escolhido para sediar a iniciativa inédita da atual gestão municipal.

Com expectativa de receber cerca de 30 mil pessoas, a segunda edição promete superar o sucesso da primeira, reforçando o compromisso da Prefeitura com a valorização da cultura e o bem-estar da população.

ÔNIBUS EXCLUSIVO! Uma das grandes novidades desta edição é o “Expresso Domingueira”, que contará com cinco ônibus climatizados circulando gratuitamente ao longo da tarde e da noite, facilitando o acesso à ação social para moradores de diferentes bairros da cidade.

Jurunenses estão empolgados e confirmaram presença

A avenida 16 de Novembro, entre a rua Cesário Alvim e a avenida Roberto Camelier, está interditada para a montagem das estações, que terão serviços gratuitos, e do palco, onde vão se apresentar diversos artistas.

Moradores acompanham de perto cada detalhe da montagem e já vivem a expectativa de um domingo diferente. A dona de casa Roniee Oliveira, de 49 anos, mora há mais de 30 anos no Jurunas e não esconde a empolgação:

“Vi quando começaram a montar o palco e já fiquei animada. A primeira edição foi linda e agora estão caprichando ainda mais. É muito bom ver o nosso bairro sendo valorizado assim. Parece até que a gente tá sendo visto, sabe? Eu e minhas vizinhas já estamos combinando tudo: a roupa, a hora de sair, é como se fosse uma festa mesmo!”, contou.

O morador Adenilson Sousa, de 57 anos, tutor da cadelinha Pituca, de 11 anos, vê na Domingueira a oportunidade perfeita para aproveitar os serviços de saúde e cidadania, enquanto desfruta das atividades de lazer – tudo em um só lugar.

“É importante que as pessoas se mobilizem para aproveitar essa oportunidade que a Prefeitura está oferecendo. Dessa vez eu quero tirar segunda via dos meus documentos, atualizar minha carteira de vacinação e também vacinar a minha Pituca. Eu acho ótimo que tenham esses serviços de graça, ainda mais aqui, pertinho de casa. É uma chance que não dá pra perder”, disse, entusiasmado.

Domingueira valoriza o comerciante local

Além do palco para atrações musicais, a Domingueira vai contar com espaços voltados para saúde, esportes, lazer, oficinas e recreação infantil. E o melhor: tudo gratuito. Os comerciantes locais, que estarão ocupando as estações Gastronômica e o Ambulódromo, também estão de olho na movimentação financeira.

O vendedor de hambúrguer Sérgio Chagas, de 51 anos, que há 28 anos comanda a tradicional “Oficina do Lanche”, está animado com a possibilidade das boas vendas e, principalmente, de presenciar o bairro cheio de vida.

“Quando tem movimento assim no Jurunas, a gente sente até um orgulho diferente. Eu me preparei com ingredientes fresquinhos porque sei que vai bombar. E é bonito demais ver nosso bairro cheio de cultura, alegria, crianças correndo… Parece até outra cidade! Espero que todo mundo venha com fome!”, brincou Sérgio, sorrindo atrás de uma chapa quente.

Fonte e imagens: Agência Belém