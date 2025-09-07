Governo fortalece a Rota do Cacau no CacauFest e o Festival do Chocolate, no Pará

O XIII CacauFest e o IV Festival do Chocolate transformaram Medicilândia em um grande palco de celebração cultural, negócios e fortalecimento da cadeia produtiva do cacau. O evento é considerado um dos mais importantes da Transamazônica, atraindo produtores, empreendedores, turistas e representantes do poder público de toda a região e contou com a presença do ministro do Turismo, Celso Sabino.

A programação oficial, realizada na sexta-feira (05/09), integrou cultura, turismo e desenvolvimento. O plantio simbólico de uma muda de cacau, o tradicional Tratoraço, o torneio de quebra do cacau e a visita aos estandes movimentaram produtores e visitantes durante todo o dia.

À noite, shows musicais atraíram um grande público ao Parque de Exposições Ubaldino Kruger, encerrando a jornada em clima de festa e celebração.

“O evento é uma oportunidade de diálogo entre produtores de cacau, fornecedores de matéria-prima, representantes da indústria do cacau e toda a população da região. Os hotéis estão lotados e a cidade está recebendo visitantes de diversos lugares. É o turismo do lado do povo brasileiro, movimentando o estado”, destacou o ministro Celso Sabino.

Com o apoio do Ministério do Turismo, o CacauFest e o Festival do Chocolate reafirmam a vocação da Transamazônica para o turismo rural, gastronômico e cultural, gerando emprego, renda e fortalecendo a identidade amazônica.

INVESTIMENTOS

Durante o evento, o Ministério do Turismo reforçou os mais de R$ 8 milhões destinados à Medicilândia e municípios vizinhos para desenvolver a região transamazônica.

Entre as principais ações estão: construção do Terminal Rodoviário de Medicilândia; recuperação da pavimentação asfáltica do acesso às praças da Amizade e da Família, com implantação de sinalização turística; construção de pórticos turísticos, fortalecendo a identidade visual da Rota do Cacau; apoio a eventos culturais e gastronômicos, fomentando o turismo e movimentando a economia regional.

Essa semana o Ministério do Turismo anunciou que Agricultores, produtores rurais, extrativistas que desenvolvem atividades turísticas, já podem comercializar seus produtos sem perder direitos adquiridos, como aposentadoria. Essa regulamentação faz parte da Lei Geral do Turismo, sancionada ano passado pelo presidente Lula.

“É um passo histórico para o desenvolvimento do turismo rural. Esse reconhecimento garante segurança jurídica, acesso a crédito, visibilidade e inclusão desses trabalhadores na cadeia produtiva do turismo. É uma forma de valorizar quem preserva a nossa cultura, a nossa produção e o nosso meio ambiente, ampliando oportunidades de renda e fortalecendo a identidade amazônica”, destacou o ministro Celso Sabino.

POTENCIAL

A região do Xingu vem se consolidando como uma das mais promissoras na produção de cacau do Brasil. Festivais e congressos dedicados ao setor têm gerado avanços significativos em tecnologia, inovação e valorização do cacau de origem.

Danielly Passarelli, produtora do CacauFest e do Festival do Chocolate, ressaltou: “Já realizamos três edições do Chocolate Festival, três edições do CacauFest e o Mapa da Alta Produtividade do Cacau, reunindo produtores, técnicos, investidores, pesquisadores e consumidores em torno de um propósito comum: valorizar a cadeia produtiva do cacau e impulsionar ainda mais o desenvolvimento regional. Esses eventos têm gerado benefícios diretos e duradouros para os cacauicultores locais, desde o acesso a novas tecnologias e técnicas de manejo sustentável até a valorização do cacau de origem.

”Ela destacou ainda que os eventos movimentam a economia e dão visibilidade à produção paraense: “O resultado é uma região mais preparada, conectada e reconhecida por sua excelência na produção de cacau. Investir em eventos voltados para esse setor é investir no futuro da nossa gente e na transformação econômica e social do Xingu”, completou Danielly.

COMO REGISTRAR

Com a inclusão do turismo rural no Cadastur, agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, silvicultores, povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais podem se formalizar, acessar linhas de crédito, participar de programas de incentivo e manter direitos previdenciários.

Para entrar no Cadastur, os profissionais devem atender a critérios como possuir até quatro módulos fiscais de terra, utilizar mão de obra predominantemente da própria família, ter a maior parte da renda vinculada ao estabelecimento e dirigir a produção junto com seus familiares.

Por Cíntia Luna/Ministério do Turismo