Kelvis Maudonatto inaugura nova fase na carreira e lança “Curto Circuito” ao lado de Joelma Mota

Artista paraense apresenta o audiovisual “Dimensões”, mistura ritmos da cultura do Pará e afirma: “Eu tô preparado para viver o que eu plantei”.

Belém, dezembro de 2025 – O cantor e compositor Kelvis Maudonatto, natural de Capitão Poço, descobriu cedo que a música faria parte de sua história. Uma das memórias mais marcantes da infância aconteceu quando, ainda com seis anos, pegou o microfone de um locutor no comércio da cidade e acabou atraindo uma multidão. “A rua parou para me ouvir, e eu nem sabia o tamanho daquilo”, lembra o artista.

A trajetória profissional começou na adolescência, em bandas de axé, e seguiu com apresentações em trios elétricos. Ao se mudar para Belém, Kelvis se destacou em concursos de calouros, sempre entre os primeiros colocados. Em 2008, ingressou em uma banda de forró, mas foi no brega — ritmo que ele já cantava em casa desde criança — que encontrou sua verdadeira identidade.

A virada definitiva veio em 2010, quando passou a integrar bandas paraenses de destaque. Mas a carreira solo marcou um novo capítulo: Kelvis passou a compor, desenvolver seu próprio estilo e construir uma identidade artística que une canto, dança e performance.

Entre suas obras mais reconhecidas está “Fruta Saborosa”, carimbó que fala sobre a lenda do açaí e abriu portas importantes na música paraense. “Eu descobri que não preciso imitar ninguém. Meu estilo é meu diferencial”, afirma.

O que vem por aí

Nos últimos seis anos, Kelvis passou a escrever sua própria história de forma mais profunda, investindo em composições autorais e interpretando apenas músicas que traduzem sua verdade artística. “Eu tô cantando músicas que eu acredito, que não foram gravadas por outros artistas. É a minha verdade, é o que a galera vai ouvir em primeira mão”, destaca.

Kelvis trabalha o brega misturando elementos da cultura paraense, ampliando ritmos no palco sem perder sua essência. Seus shows reúnem brega, calypso, lambada e carimbó, sempre com forte identidade regional. “Devido ao Pará ser muito rico em ritmos, eu abraço essa cultura e faço uma mistura”, explica.

Um passo importante nessa trajetória é o lançamento, nesta terça-feira 2, do EP “Curto Circuito”, que também é o nome da música de trabalho, interpretada por Kelvis em parceria com Joelma Mota. A música é assinada por Edu Lupa, Marquinhos Maraial, Isaac Berimbau e Jony Guerra, compositores que já criaram grandes sucessos para bandas como Calypso, Aviões do Forró e Calcinha Preta. A canção fala sobre o amor que transcende a realidade: quando uma pessoa se apaixona e parece “viajar para outras dimensões”.

“Curto Circuito” integra o audiovisual “Dimensões”, gravado em 2025 na cidade de Cametá (PA), com participação de Joelma Mota, cantora pernambucana, ex-integrante da Banda da Loirinha. O projeto revisita a sonoridade marcante do brega dos anos 2000 e 2005, com fidelidade ao ritmo que conquistou o Brasil. “É um trabalho que vale muito a pena. Quem amou o nosso brega das antigas vai se emocionar, porque a gente tentou ser fiel ao que o paraense ama e ao que o Brasil aprendeu a amar”, reforça o artista.

Também já foram lançadas as canções: “Dançar Calypso”, “Vai me dando gelo”, “Apenas eu” e “Me ilude bem feito”.

Com nova fase, repertório renovado e maturidade artística, Kelvis Maudonatto se prepara para apresentar ao público um trabalho mais completo, mais autêntico e mais conectado à cultura do Pará.