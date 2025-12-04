Vídeo: Juliette cai de moto recém-ganhada no aniversário e não esconde o tombo

A ex-BBB compartilhou o vídeo da queda e levou o susto com muito bom humor nas redes sociais.

A cantora e campeã do BBB 21, Juliette, completou 36 anos na última quarta-feira (3) e foi surpreendida com um presente de luxo do noivo, o atleta Kaique Cerneny: uma super moto BMW S 1000 RR, avaliada em cerca de R$ 140 mil.

Nesta quinta-feira (4), porém, a influenciadora usou as redes sociais para compartilhar um momento inusitado e com bom humor: a sua “queda” de aniversário. Juliette publicou um vídeo que flagra o momento em que cai com a BMW novinha.

“Inaugurando a moto,” brincou a artista ao compartilhar o vídeo do tombo.

Nas imagens, ela aparece sendo ajudada por um segurança para se levantar e afirma que, apesar do susto, não se machucou.

Romance e Pedido de Casamento

O presente foi entregue com uma grande surpresa no dia do aniversário de Juliette, com Kaique acelerando o veículo na porta da casa dela, no Rio de Janeiro. Em uma declaração apaixonada, o noivo escreveu: “Você merece o mundo amor! Eu amo te ver feliz, e farei o meu melhor sempre pra isso! Parabéns, amor! Te amo.”

Juliette e Kaique assumiram publicamente o namoro em dezembro de 2023. O relacionamento está cada vez mais sério; o atleta de crossfit já havia pedido a cantora em casamento em um jantar antecipado para celebrar o aniversário de 35 anos dela.

