Leitura que transforma: 18 mil livros são entregues a bibliotecas em unidades prisionais no Pará

Na manhã desta terça-feira (29), a Fundação Cultural do Pará (FCP) realizou a entrega de cerca de 18 mil livros para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).A ação vai beneficiar 44 bibliotecas instaladas em unidades prisionais de várias regiões do Estado.

Cada biblioteca receberá 400 obras literárias escritas por autores paraenses, somando um total de 16.600 novos títulos. A única região que não será contemplada nesta etapa é o Marajó

A cerimônia de entrega aconteceu no Centro de Reeducação Feminino (CRF), em Ananindeua, e contou com a presença do presidente da FCP, Thiago Miranda. Ele destacou a importância da leitura como ferramenta de transformação. “Ficamos felizes por entregar obras que fortalecem a nossa cultura literária. A leitura é uma das grandes portas para mudar o futuro. Aqui vemos pessoas transformando suas vidas por meio dela”, disse.

O diretor de reinserção social da Seap, Valber Duarte, reforçou que a iniciativa contribuiu para o processo de ressocialização. “A leitura é um direito garantido por lei. Além de enriquecer culturalmente, ela pode até reduzir a pena. É um instrumento de transformação” afirmou.

Além dos livros, 40 custodiadas receberam certificados de participação no workshop de formação de leitores para pessoas privadas de liberdade, promovido ao longo do último ano pela FCP.

Uma das participantes, Catarina Alcântara, emocionou a todos com seu depoimento. Ela está prestes a deixar o CRF, e afirmou que a leitura tem sido um refúgio e uma esperança

Imagem: Agência Pará