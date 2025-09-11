Mais da metade dos ingressos para arquibancadas do Círio 2025 já foram vendidos

A venda dos ingressos para as arquibancadas da Trasladação e do Círio de Nazaré 2025 teve início na manhã de terça-feira (9) e já ultrapassou a marca de 58% vendidos dos bilhetes disponíveis.

O número expressivo mostra que a demanda pelo evento está bastante alta, com muitos devotos antecipando sua participação nas principais celebrações religiosas do Pará. A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), responsável pela organização, confirmou o percentual e informou que a procura começou forte assim que os ingressos foram liberados.

Ainda permanecem ingressos disponíveis, mas a expectativa é de que eles se esgotem rapidamente, principalmente para dias de maior movimento. A compra pode ser feita por canais oficiais divulgados pela DFN.

Imagem: Divulgação