quinta-feira, setembro 11, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCÍRIO 2025
CÍRIO 2025

Mais da metade dos ingressos para arquibancadas do Círio 2025 já foram vendidos

A venda dos ingressos para as arquibancadas da Trasladação e do Círio de Nazaré 2025 teve início na manhã de terça-feira (9) e já ultrapassou a marca de 58% vendidos dos bilhetes disponíveis.

O número expressivo mostra que a demanda pelo evento está bastante alta, com muitos devotos antecipando sua participação nas principais celebrações religiosas do Pará. A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), responsável pela organização, confirmou o percentual e informou que a procura começou forte assim que os ingressos foram liberados.

Ainda permanecem ingressos disponíveis, mas a expectativa é de que eles se esgotem rapidamente, principalmente para dias de maior movimento. A compra pode ser feita por canais oficiais divulgados pela DFN.

Imagem: Divulgação

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Ilhas e praias revelam uma Belém surpreendente enquanto COP30 se aproxima
Próximo artigo
Margot Robbie brilha em Londres com look ousado de transparência e pedrarias

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,274FansLike
3,604FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315