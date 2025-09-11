quinta-feira, setembro 11, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Margot Robbie brilha em Londres com look ousado de transparência e pedrarias

Margot Robbie voltou a ser o centro das atenções no tapete vermelho, desta vez na estreia do filme Big Bold Beautiful Journey, em Londres. A atriz australiana surgiu com um vestido ousado da grife Armani Privé, que uniu elegância e sensualidade em um só visual. A peça, praticamente transparente e repleta de pedrarias reluzentes, deixou em evidência a boa forma da estrela e roubou os flashes da noite.

O look, marcado por recortes estratégicos e um decote profundo, foi equilibrado com acessórios sofisticados: brincos de diamantes, anéis discretos e sandálias metálicas, que completaram a produção sem ofuscar o brilho do vestido. Com cabelos soltos e maquiagem em tons naturais, Margot apostou em uma beleza clássica que destacou ainda mais o efeito da transparência.

A escolha não passou despercebida e rapidamente se tornou assunto nas redes sociais. Fãs e fashionistas elogiaram a ousadia e a confiança da atriz, que, após a maternidade, continua mostrando sua força como ícone de estilo. Para muitos, o look da noite já entra para a lista dos mais memoráveis da carreira da artista nos tapetes vermelhos.

Além do impacto visual, a aparição de Margot Robbie também reforça sua imagem como referência de moda no cinema e fora dele. Ao longo dos últimos anos, ela tem se consolidado como uma das celebridades mais observadas em eventos internacionais, combinando escolhas modernas, elegantes e, muitas vezes, inovadoras.

Com esse vestido da Armani, Margot não apenas brilhou na estreia, mas reafirmou seu status como uma das maiores estrelas de Hollywood, capaz de unir talento, carisma e estilo em cada aparição pública.

Imagem: Getty Images

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Mais da metade dos ingressos para arquibancadas do Círio 2025 já foram vendidos
Próximo artigo
Por 4 a 1, STF condena o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete pela suposta tentativa de golpe

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,274FansLike
3,604FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315