Margot Robbie brilha em Londres com look ousado de transparência e pedrarias

Margot Robbie voltou a ser o centro das atenções no tapete vermelho, desta vez na estreia do filme Big Bold Beautiful Journey, em Londres. A atriz australiana surgiu com um vestido ousado da grife Armani Privé, que uniu elegância e sensualidade em um só visual. A peça, praticamente transparente e repleta de pedrarias reluzentes, deixou em evidência a boa forma da estrela e roubou os flashes da noite.

O look, marcado por recortes estratégicos e um decote profundo, foi equilibrado com acessórios sofisticados: brincos de diamantes, anéis discretos e sandálias metálicas, que completaram a produção sem ofuscar o brilho do vestido. Com cabelos soltos e maquiagem em tons naturais, Margot apostou em uma beleza clássica que destacou ainda mais o efeito da transparência.

A escolha não passou despercebida e rapidamente se tornou assunto nas redes sociais. Fãs e fashionistas elogiaram a ousadia e a confiança da atriz, que, após a maternidade, continua mostrando sua força como ícone de estilo. Para muitos, o look da noite já entra para a lista dos mais memoráveis da carreira da artista nos tapetes vermelhos.

Além do impacto visual, a aparição de Margot Robbie também reforça sua imagem como referência de moda no cinema e fora dele. Ao longo dos últimos anos, ela tem se consolidado como uma das celebridades mais observadas em eventos internacionais, combinando escolhas modernas, elegantes e, muitas vezes, inovadoras.

Com esse vestido da Armani, Margot não apenas brilhou na estreia, mas reafirmou seu status como uma das maiores estrelas de Hollywood, capaz de unir talento, carisma e estilo em cada aparição pública.

Imagem: Getty Images