Mais de três mil motoristas profissionais são vacinados no Dia D em Belém

Mais de três mil condutores foram vacinados durante o “Dia D de vacinação” promovido pela Prefeitura de Belém realizado no último sábado, 23, na Aldeia Amazônica David Miguel, bairro da Pedreira, em Belém. A iniciativa contemplou todos os trabalhadores que atuam no setor de transportes, entre taxistas, motoristas de aplicativo, mototaxistas e motoristas de ônibus.

A ação, que iniciou às 8h e finalizou às 19h, prepara Belém para a COP 30, maior evento internacional que será realizado na capital em novembro desse ano. Considerados essenciais para a segurança sanitária do evento, os profissionais foram vacinados contra tríplice viral, hepatite B, dT (difteria e tétano) e febre amarela. Ao todo, foram aplicadas 3.370 doses.

“É uma ação que vem acontecendo em diversos setores. Desde o início do ano, a Prefeitura já vacinou em mais de 760 instituições públicas e privadas que estarão diretamente envolvidas na COP 30. Vale reforçar que todos os imunizantes aplicados fazem parte do calendário de rotina e continuam disponíveis para toda a população em nossas unidades de saúde”, complementou o secretário municipal de Saúde, Rômulo Nina.

A ação da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), contribui para a atualização do calendário vacinal do público-alvo e resguarda a saúde da população no município, uma vez que os trabalhadores do transporte estarão em contato direto com turistas e delegações internacionais durante o encontro global do clima.

Trabalhadores do transporte aprovam iniciativa

Entre um passageiro e outro, a motorista de aplicativo Adriana Pimentel tirou alguns minutos para cuidar da saúde. “Achei maravilhoso. Nós somos trabalhadores muito vulneráveis, atendemos centenas de passageiros diariamente e com a chegada da COP esse número vai triplicar. É muito bom já estar prevenido”, pontuou.

Alessandro Félix é motorista e trabalha na área há 20 anos. Para ele, a praticidade da ação fez toda a diferença. “Eu só tenho a agradecer. Nós não temos tempo de ir até um posto de saúde. Hoje, com essa ação pensada em nós, foi tudo rápido e eficiente. Resolvi parar um pouco a minha fiel companheira, a moto, e cuidar da minha saúde”, disse.

Motorista há 40 anos, Joelson Santos, de 57 anos, também aproveitou a oportunidade: “A iniciativa é muito boa pra gente que diariamente não tem condições de ir a um posto de saúde. Isso foi perfeito”, frisou.

Mobilização especial para a prevenção

A vacinação dos trabalhadores do transporte é uma continuidade à mobilização especial iniciada equipes da Sesma nos dias 21 e 22 de agosto, quando essa mesma vacinação para o público em geral foi realizada em 18 Unidades Básicas de Saúde (UBS). No sábado, 23, a vacinação estilo drive-thru encerrou com sucesso e aprovação, garantindo ampla participação do público-alvo.

A coordenadora do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), Jucineia Lima, destacou a importância da descentralização dos serviços de saúde, especialmente no contexto da vacinação dos trabalhadores do transporte:

“Coordenar essa ação, que leva os serviços até os trabalhadores, é garantir mais acesso, agilidade e proteção para quem está diariamente nas ruas garantindo a mobilidade urbana. Essa descentralização é estratégica para ampliar a cobertura vacinal e fortalecer a saúde pública”, afirmou.

A mobilização contou ainda com o apoio dos sindicatos de motoristas de aplicativo, taxistas e mototaxistas.

Atenção, trabalhador! Se você não conseguiu comparecer no Dia D, vacine-se na unidade de saúde mais próxima, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Procure pelas vacinas: tríplice viral, hepatite B, dT (difteria e tétano) e febre amarela.

