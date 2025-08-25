Lula empata com Bolsonaro, Michelle e Tarcísio no 2° turno

Levantamento nacional da Paraná Pesquisas mostra que, caso a eleição presidencial fosse agora, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrentaria um cenário acirrado para conquistar um 4º mandato. O atual titular do Palácio do Planalto está em empate técnico com 2 potenciais candidatos –Michelle Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos)– e com Jair Bolsonaro (PL), atualmente inelegível, mas que segue se apresentando como pré-candidato.

O único cenário em que o petista aparece como vencedor é contra o líder da Oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN). Lula registra 42,9% das intenções de voto. Marinho fica com 37,8%.

O senador pelo Rio Grande do Norte é apresentado aos entrevistados como tendo “o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro” –o que é uma possibilidade real. A diferença em Lula e Marinho, como se observa, é de 5,1 pontos percentuais. Fica acima da margem de erro de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

A pesquisa foi realizada pela empresa Paraná Pesquisas de 17 a 21 de agosto de 2025. Foram entrevistadas 2.020 pessoas com 16 anos ou mais em 26 estados e no Distrito Federal. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%.

LULA X JAIR BOLSONARO

Bolsonaro está inelegível até 2030 por abuso de poder político, segundo determinação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Apesar disso, seu discurso ainda é o de que será candidato e segue bem colocado nas pesquisas de intenção de voto.

No levantamento da Paraná Pesquisas, o ex-presidente está numericamente à frente de Lula, mas empatado tecnicamente na margem de erro. O petista tem 41,5% contra 44,4% de Bolsonaro –a diferença entre ambos é de 2,9 pontos.

Lula poderia, segundo a Paraná Pesquisas, de 39,3% a 43,7%. Bolsonaro teria hoje de 42,2% a 46,6%.

Os percentuais indicam que hoje a eleição presidencial seria uma disputa tão acirrada como foi na disputa de 2022 – quando o petista venceu por 50,90% contra 49,10% dos votos válidos no 2º turno.

LULA X MICHELLE BOLSONARO

No confronto com a ex-primeira-dama, caso ela seja escolhida para substituir o marido, também há empate dentro da margem de erro (Lula 43,4% X 42,3% de Michelle). Ela é atualmente a presidente do PL Mulher e tem apoio no eleitorado feminino de direita e evangélico.

LULA X TARCÍSIO DE FREITAS

O governador de São Paulo evita falar sobre uma possível candidatura ao Planalto. Diz esperar uma decisão do ex-presidente. No levantamento nacional da Paraná Pesquisas, há um empate com percentuais idênticos entre Lula e Tarcísio: 41,9% X 41,9%.

Fonte e imagens: Poder 360