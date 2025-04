Mangal das Garças oferece oficina de carimbos com materiais naturais

Participe gratuitamente a partir das 10h, próximo ao Memorial da Navegação.

No próximo domingo (13), o Mangal das Garças promove mais uma edição gratuita do Ecoarte infantil. A oficina da semana, com início às 10h próximo ao Memorial da Navegação, ensinará a criar carimbos de brinquedo com materiais naturais.

Visando exercitar a criatividade e a imaginação infantil, a oficina proporcionará um momento de exploração no Parque para que as crianças coletem folhas soltas e pequenos galhos, que serão utilizados na confecção dos carimbos. Cada participante receberá um painel individual, onde poderá expressar sua criatividade e personalizar sua criação da maneira que desejar.

O Projeto Ecoarte tem como propósito a difusão da educação ambiental através de atividades lúdicas. Esta iniciativa é uma realização do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), em parceria com a Organização Social Pará 2000, entidade responsável pela administração do Parque Mangal das Garças.

Confira a programação diária do Parque Mangal das Garças:

8h30 – Alimentação das iguanas

9h – Passeio mini rapinante (terça a sexta-feira)

10h – Soltura das borboletas (consultar previamente na bilheteria)

10h15 – Alimentação de tartarugas

10h30 – Atividade de falcoaria

11h – Alimentação das garças

15h – Alimentação das garças

17h – Passeio com as corujas (terça a sexta-feira)

17h30 – Alimentação das garças

Serviço:

Projeto Ecoarte – oficina de carimbos com artefatos naturais. Domingo (13), às 10h, no Parque Zoobotânico Mangal das Garças, na Rua Carneiro da Rocha, s/n, no bairro Cidade Velha, em Belém. A entrada é franca.

Já a entrada para os espaços monitorados José Márcio Ayres (Borboletário); Memorial da Navegação e Farol de Belém, o ingresso tem o valor de R$ 9,00, a inteira, e R$ 4,50, a meia.

Foto: Bianca Portela