Ao vivo | Paysandu x Goiás | Copa Verde | Final Ida | 09.04.25

A final da Copa Verde 2025 tem seu jogo de ida nesta quarta-feira (9), às 20h, no Mangueirão, em Belém, com o confronto entre Paysandu e Goiás. Acompanhe ao vivo no canal do YouTube de A Província do Pará e Grupo Marajoara.

O Paysandu disputa sua nona final da Copa Verde, almejando a conquista do seu quinto título no torneio. A equipe chega a esta decisão após um resultado negativo frente ao Athletico Paranaense, na primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Vindo de uma vitória sobre o Amazonas na estreia da Série B, o Goiás foca na final da Copa Verde, buscando um bom resultado fora de casa sob o comando de Vagner Mancini (em seu segundo jogo após o retorno), que não poderá contar com o lesionado atacante Pedrinho.

Por: Marina Moreira