Marco histórico: Vila da Barca vai receber obras de saneamento com investimento de R$ 7,5 milhões

A comunidade centenária da Vila da Barca, em Belém, vive um momento histórico. Nesta segunda-feira (14), o Governo do Pará assinou a ordem de serviço para iniciar a primeira obra do novo modelo de concessão regionalizada de saneamento básico no Estado. Com investimento de R$ 7,5 milhões, a ação promete transformar a realidade de mais de 400 famílias com sistemas modernos de abastecimento de água e coleta de esgoto, inclusive em áreas de palafitas.

O governador Helder Barbalho afirmou que, em até três meses, todas as casas terão acesso à água tratada. Já a rede de esgoto deverá estar concluída em oito meses. A obra será executada pela empresa Águas do Pará, administrada pela concessionária Aegea Saneamento, vencedora da licitação.

A iniciativa está conectada à futura Estação de Tratamento de Esgoto do Una, o maior investimento em esgotamento sanitário da história do Pará, com previsão de entrega para setembro. A estação terá papel essencial na despoluição da Baía do Guajará.

Além dos avanços em saúde pública, qualidade de vida e meio ambiente, o projeto vai priorizar a contratação de trabalhadores da própria comunidade, fortalecendo o senso de pertencimento e gerando renda local. “Pedimos que a mão de obra seja da Vila da Barca. É um passo para que a população se empodere dessa conquista”, declarou Helder.

Para o presidente da Associação de Moradores, Gerson Bruno dos Santos, a obra representa a realização de um sonho antigo: “Hoje a gente dá um passo gigantesco na transformação de vida das famílias que aqui vivem”.

Já o prefeito de Belém, Igor Normando, celebrou a parceria entre Prefeitura e Governo do Estado e disse que o saneamento abrirá caminhos para outras melhorias, como cultura, cidadania e inclusão social.

O projeto faz parte de um plano mais amplo que pretende investir cerca de R$ 15 bilhões em saneamento básico, beneficiando mais de 4,3 milhões de paraenses em 99 municípios, dentro dos objetivos do Marco Legal do Saneamento e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

