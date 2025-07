Guitarrada reconhecida como expressão da cultura nacional, avança no Congresso

O Projeto de Lei nº 170/2023, de autoria do deputado federal Airton Faleiro (PT/PA), que reconhece a Guitarrada como manifestação da cultura nacional, deu mais um passo importante no Congresso Nacional. A proposta já foi aprovada na Comissão de Cultura (CCULT) da Câmara dos Deputados e segue nesta terça-feira, 16, para análise e votação no Senado Federal. Para o autor do projeto, a aprovação representa um reconhecimento da riqueza e originalidade da música amazônica.

“A Guitarrada é um dos maiores símbolos da nossa identidade cultural. Nasceu no Pará, ganhou o Brasil e precisa ser valorizada como patrimônio nacional”, afirma o parlamentar.

Originária da Região Norte, especialmente do Pará, a Guitarrada é um gênero musical que mistura influências do carimbó, do brega, da cúmbia e do merengue, com protagonismo da guitarra elétrica como instrumento principal. Nomes como Mestre Vieira, Pio Lobato e Aldo Sena ajudaram a consolidar o estilo, que é celebrado em festivais e bailes populares até hoje.

A proposta de Airton Faleiro busca garantir visibilidade, valorização e fomento a essa expressão artística, fortalecendo políticas públicas de incentivo à cultura popular brasileira. O mandato do deputado já teve outras iniciativas em defesa da cultura amazônica, como o reconhecimento da obra do violonista Sebastião Tapajós e do Arraial do Pavulagem como manifestações culturais brasileiras. Se aprovado pelo Senado, o PL 170/2023 seguirá para sanção presidencial.

Músicos e demais artistas que lutam pela cultura paraense celebram este momento de grande aceitação da cultura popular no cenário nacinal, o que vem bem a calhar com o fato de Belém e o Pará estarem sob os holofotes do mundo em função da COP 30 que será realizada na capital paraense.

Por Pedro Medina/Ronabar/Imagem: Reprodução