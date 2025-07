MEC quer ampliar o Pé-de-Meia para todos os estudantes do ensino médio público até 2026

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta sexta-feira (11) que pretende estender o programa federal Pé-de-Meia a todos os alunos do ensino médio da rede pública a partir de 2026. A proposta depende de mais R$ 5 bilhões no orçamento e está sendo discutida com o Congresso Nacional.

Criado em janeiro de 2024, o Pé-de-Meia começou atendendo estudantes do Bolsa Família e, posteriormente, passou a incluir jovens com inscrição ativa no CadÚnico. Com isso, o número de beneficiários saltou de 2,5 milhões para mais de 4 milhões.

Atualmente, o programa funciona como uma poupança educativa, com pagamentos que podem somar até R$ 9,2 mil ao longo dos três anos do ensino médio, para estudantes de famílias de baixa renda.

Segundo o ministro, a ideia é acabar com a limitação por renda, já que, muitas vezes, alunos em situações similares acabam excluídos por uma pequena diferença no critério do CadÚnico. “Não justifica que esse estudante fique de fora”, afirmou.

O Pé-de-Meia busca incentivar a permanência na escola, reduzir a evasão e promover mais igualdade de oportunidades entre os jovens brasileiros.

Imagem: Angelo Miguel/ MEC