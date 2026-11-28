Dois candidatos foram pegos com dispositivos eletrônicos proibidos no Europarque e podem ter os exames anulados pela banca examinadora

Da CNN Portugal

Dois médicos foram flagrados usando óculos modificados com inteligência artificial e câmeras durante a realização da PNA (Prova Nacional de Acesso) 2026, exame para ingresso na formação especializada em medicina, na quarta-feira (26), na região Norte de Portugal.

A informação foi confirmada nesta quinta-feira (27) pelo Ministério da Saúde português à agência Lusa. Os casos foram registrados no Europarque, em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro.

Segundo relatos de outros médicos que também fizeram a prova, uma médica recém-formada utilizava óculos modificados com inteligência artificial. O outro candidato usava óculos com uma câmera embutida, que transmitia imagens para uma pessoa do lado de fora. Em troca, recebia informações por meio de fones de ouvido.

Em resposta à Lusa, o Ministério da Saúde informou que foram identificadas duas situações envolvendo o uso de dispositivos eletrônicos não autorizados.

O regulamento da PNA 2026 determina que “é totalmente proibida a utilização, para qualquer fim, de qualquer dispositivo eletrónico durante a realização da prova”. O documento também classifica o uso de celulares ou outros aparelhos eletrônicos durante o exame como irregularidade que pode levar à anulação da prova.

De acordo com a pasta, as situações foram identificadas pelas equipes de fiscalização e imediatamente comunicadas aos responsáveis pela aplicação do exame. Os dispositivos foram verificados, registrados e retirados dos candidatos.

As ocorrências serão analisadas conforme as regras do concurso. Caberá à banca examinadora, após ouvir o GPNA (Gabinete para a Prova Nacional de Acesso à Formação Especializada), decidir sobre a validade dos exames.

O Ministério da Saúde afirmou que não antecipará as possíveis consequências para os candidatos antes da decisão.

A Prova Nacional de Acesso é utilizada para classificar os candidatos que participam do concurso de ingresso na residência médica em Portugal. O exame é obrigatório para quem pretende iniciar uma formação especializada ou mudar de área ou local de formação.

Em 2026, a prova foi aplicada em diferentes regiões do país: Norte (Santa Maria da Feira), Centro (Coimbra), Lisboa e Vale do Tejo (Lisboa), Açores (Ponta Delgada) e Madeira (Funchal).

Pexels