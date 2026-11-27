Ao contrário da tese de que o passado não importa, sindicato leva ao INSS pleito por revisão de aposentadoria e abono de permanência para anistiados sob o protocolo nº 2026102635588

Há quem repita que o passado não importa, mas a história funcional e previdenciária dos trabalhadores mostra o oposto: o que ficou para trás no calendário pode pesar diretamente no bolso e na dignidade de quem construiu o serviço público. É com esse olhar que o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado do Pará (Sintsep-PA), por meio de sua assessoria jurídica, protocolou junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sob o protocolo nº 2026102635588 (registrado em 26 de novembro de 2026), requerimento pedindo a averbação do período de 1990 a 1994 referente a trabalhadores alcançados pela anistia.

A iniciativa busca transformar em efeito concreto no presente um intervalo que muitos consideravam difícil ou praticamente impossível de destravar na esfera administrativa. Ao acionar sua assessoria jurídica e formalizar o pedido ao INSS, o Sintsep-PA coloca na mesa pautas que costumam parecer intransponíveis — como a revisão de aposentadorias, a análise ou o ajuste de abono de permanência e o reconhecimento de outros direitos vinculados ao período da anistia.

O que está em jogo para os anistiados de 1990 a 1994

Quando um período de trabalho ou de vínculo alcançado pela anistia deixa de ser devidamente computado ou averbado, o reflexo aparece na vida concreta do segurado: benefícios podem ficar abaixo do que seria devido, a contagem de tempo pode sofrer distorções e parcelas financeiras podem deixar de ser pagas. Com o requerimento protocolado sob o número 2026102635588, o sindicato busca assegurar que o lapso de 1990 a 1994 seja examinado sob a ótica da reparação e da contagem regular de tempo, alcançando frentes sensíveis:

Revisão de aposentadoria: verificação do tempo computado e do cálculo de benefícios já concedidos para quem teve o período de 1990 a 1994 omitido ou avaliado aquém do devido.

Abono de permanência: conferência do direito para quem reuniu as condições de aposentadoria a partir do cômputo desse período e optou por continuar em atividade.

Outros direitos correlatos: desdobramentos administrativos e previdenciários associados à regularização do tempo e do histórico vinculado à anistia.

TRAMITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL

Enviada pelo Portal de Serviços sob o protocolo nº 2026102635588, a solicitação agora segue para análise administrativa do órgão responsável, que avaliará os fundamentos jurídicos, as regras aplicáveis à anistia e a documentação apresentada para a averbação do intervalo de 1990 a 1994.

Enquanto o procedimento avança, a recomendação aos trabalhadores alcançados pela anistia é acompanhar os comunicados do Sintsep-PA e de sua assessoria jurídica, além de reunir toda a documentação funcional e previdenciária disponível — como portarias, fichas financeiras, registros de vínculo e comprovantes do período de 1990 a 1994 — para subsidiar o acompanhamento do processo e a conferência de eventuais direitos.

Por Adriana Silva, da Agência Pauta Social/Imagem: Divulgação