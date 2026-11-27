Petista sustenta crescimento aliado a controle de gastos públicos

Lula da Silva defendeu, nesta sexta-feira, 27, uma revisão nos programas sociais do governo federal, porque, segundo ele, pessoas estão recebendo benefícios sem ter direito. “Não haverá hipótese de cortar qualquer benefício do povo pobre e da educação. Agora, teremos que fazer alguns ajustes, porque não pode receber benefício quem não tem direito.”

Segundo o presidente, existe uma cidade do país com mais pescadores declarados do que habitantes.

“Não é possível permitir as pessoas que não têm direito recebendo, e as pessoas que têm direito não recebem. Isso não é correto.”

Lula discursou para estudantes em Niterói (RJ) e falou brevemente sobre economia. Defendeu investimento em industrialização para fazer o país crescer e afirmou que o governo deverá ter mais controle sobre os gastos públicos. “O Brasil precisa crescer. E para crescer, não podemos gastar dinheiro à toa, temos que gastar o dinheiro certo.”

Em seu discurso, ele também garantiu investimento em educação, inclusive em escolas de tempo integral. “A educação continuará intacta”.

Ontem (26), o Palácio do Planalto confirmou a escolha pelo banqueiro Luiz Carlos Trabuco para comandar o ministério da Fazenda no próximo mandato de Lula, que começa em janeiro.

Trabuco é um nome muito conhecido no mercado financeiro e atualmente preside o Conselho de Administração do Bradesco. Seu nome foi muito bem recebido pelo setor, que reagiu prontamente.

AGRADECIMENTO

Em fala aos estudantes de Niterói, Lula lembrou e agradeceu pelo ato protagonizado pelos estudantes da Universidade Federal Fluminense (UFF) logo no dia seguinte ao resultado do primeiro turno das eleições, quando ficou em segundo lugar, atrás de Flávio Bolsonaro.

O ato marcou o início do movimento de virada na campanha de Lula, que se confirmaria nas urnas, no segundo turno. “É uma visita de agradecimento à lição que vocês deram ao Brasil.”

“O que vocês fizeram, puxando o movimento a partir da Faculdade de Direito aqui em Niterói, que mobilizou jovens em quase todas as cidades brasileiras da forma mais espontânea possível, era consciência política de uma juventude que sabia o que tinha acontecido na educação desse país no nosso governo.”

Fonte e imagem: Agência Brasil