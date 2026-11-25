Publicação reúne mapas atualizados por imagens de satélite, pesquisas científicas e informações sobre biodiversidade, comunidades tradicionais e conservação. Estado concentra 21% dos manguezais brasileiros

O Pará abriga aproximadamente 2.384 km² de manguezais, área que representa cerca de 21% de toda a extensão desse ecossistema no Brasil. Para revelar a dimensão, a distribuição e a importância desse patrimônio natural da Amazônia, será lançado no dia 1º de dezembro de 2026, às 09h, no auditório do IDEFLOR-Bio, em Belém, o livro Atlas dos Manguezais do Pará.

O lançamento vai reunir pesquisadores, representantes de instituições públicas, gestores ambientais e convidados interessados na ciência e na conservação dos ecossistemas costeiros amazônicos.

Resultado de uma ampla produção científica, a publicação apresenta um panorama atualizado dos manguezais paraenses, reunindo mapas temáticos, imagens de satélite, fotografias e pesquisas sobre biodiversidade, conservação ambiental, atividades econômicas e modos de vida das populações tradicionais que dependem desses territórios.

Publicado pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), o Atlas tem 240 páginas, conteúdo bilíngue (português e inglês) e é organizado pelos pesquisadores Pedro Walfir M. Souza Filho, Gilberto de Miranda Rocha, Rosália F. Cutrim Souza, Marcus Emanuel B. Fernandes, Maria Cristina Maneschy e Rodolpho Zahluth Bastos.

TECNOLOGIA E CIÊNCIA

Um dos principais diferenciais da obra é o mapeamento atualizado dos manguezais do estado, desenvolvido a partir de imagens dos satélites Landsat e Sentinel, obtidas entre 2023 e 2024. O trabalho utiliza técnicas de sensoriamento remoto, análise digital de imagens e validação em campo para identificar a distribuição e a extensão dessas florestas costeiras.

“Os dados confirmam que o Pará possui a segunda maior área de manguezais entre os estados brasileiros. A Costa Atlântica Paraense concentra a maior parcela desse ecossistema no território estadual, com destaque para municípios como Viseu, Augusto Corrêa e Bragança.” Informa o professor da Universidade Federal do Pará, Pedro Walfir, um dos organizadores do livro.

Outro resultado expressivo aponta que aproximadamente 73% dos manguezais paraenses estão localizados em unidades de conservação, evidenciando a relevância das áreas protegidas para a manutenção desse patrimônio ambiental.

Manguezais: biodiversidade, proteção climática e sustento de comunidades

Muito além de sua riqueza paisagística, os manguezais desempenham funções essenciais para o equilíbrio ambiental. São berçários naturais de diversas espécies de peixes, crustáceos e moluscos, contribuem para a proteção da linha de costa contra processos erosivos e armazenam grandes quantidades de carbono, sendo importantes aliados no enfrentamento das mudanças climáticas.

O Atlas também lança luz sobre a dimensão social e econômica desses ambientes. A relação histórica das comunidades tradicionais com os manguezais, a pesca artesanal, a coleta de caranguejos e mariscos e os conhecimentos transmitidos entre gerações integram o conteúdo da publicação.

Ao aproximar as ciências naturais e sociais, a obra amplia a compreensão sobre a importância dos manguezais para a Amazônia e para a vida de milhares de pessoas que encontram nesses ambientes sustento, identidade cultural e referência territorial.

CONHECIMENTO A SERVIÇO DA CONSERVAÇÃO

Além de seu valor acadêmico, o Atlas dos Manguezais do Pará representa uma importante ferramenta para o planejamento territorial, o monitoramento ambiental, a gestão de unidades de conservação e a elaboração de políticas públicas voltadas à zona costeira.

“A publicação disponibiliza informações estratégicas para pesquisadores, professores, estudantes, gestores públicos, organizações socioambientais e comunidades tradicionais, contribuindo para que o conhecimento produzido na Amazônia também seja instrumento de proteção da própria região”, esclarece o professor Pedro Walfir.

Serviço:

Evento: Lançamento do livro Atlas dos Manguezais do Pará

Data: 1º de dezembro de 2026 (terça-feira)

Horário: 09h

Local: Auditório do IDEFLOR-Bio, Belém (PA)

Publicação: UFPA / UFRA – 2026

Formato: Livro bilíngue (português e inglês), 240 páginas

Por Alessandra Barreto/Imagens: Ângela Cunha