Levantamento identificou estruturas às margens do canal, na Marambaia. Durante a fiscalização, um homem foi preso em flagrante por despejar entulho no local

A Secretaria Executiva de Ordem Pública e Defesa Civil (Seopdec), vinculada à Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), realizou, anteontem, terça-feira, 24, um mapeamento de construções irregulares às margens do canal Água Cristal, no bairro da Marambaia. O levantamento identificou 22 estruturas instaladas no entorno do canal e busca subsidiar ações de fiscalização, ordenamento e acompanhamento das ocupações nessas áreas.

As equipes da secretaria percorreram as margens do canal para identificar as construções, registrar a localização das estruturas e dimensionar a ocupação existente. O trabalho permite que o poder público tenha um panorama atualizado da situação e reúna informações para avaliar os encaminhamentos necessários em relação às construções identificadas.

O levantamento também contribui para o planejamento de ações voltadas à preservação das margens dos canais, que desempenham papel importante no sistema de drenagem urbana de Belém. A ocupação dessas áreas pode dificultar o acesso de equipes responsáveis pela manutenção, comprometer a conservação da infraestrutura e interferir no escoamento das águas pluviais, especialmente durante períodos de chuva intensa.

“Nosso objetivo é identificar essas ocupações, mapear as estruturas existentes e planejar as medidas necessárias para garantir a preservação das margens dos canais e o funcionamento adequado da drenagem urbana”, destacou Vitor Magalhães, secretário executivo de Ordem Pública e Defesa Civil.

PRISÃO EM FLAGRANTE

Durante o mapeamento no canal Água Cristal, os agentes da Seopdec também flagraram um homem despejando entulho diretamente no leito do canal. A equipe realizou a abordagem e efetuou a prisão em flagrante do suspeito, que foi apresentado à Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), da Polícia Civil, para os procedimentos legais cabíveis.

O descarte irregular de resíduos em canais pode comprometer o escoamento da água, provocar obstruções e agravar problemas de alagamento, especialmente durante períodos de chuvas intensas. Além dos impactos sobre o sistema de drenagem urbana, a prática prejudica a conservação dos espaços públicos e pode causar danos ambientais.

A ocorrência foi registrada durante o próprio trabalho de levantamento, reforçando a importância da fiscalização permanente nas margens dos canais de Belém.

A Prefeitura de Belém já realizou outras intervenções para retirar construções irregulares das margens dos canais. Em novembro, equipes municipais iniciaram a demolição de estruturas na região da travessa Antônio Baena, no bairro de Fátima. A operação resultou na retirada de duas construções, enquanto outras 14 estruturas foram identificadas para avaliação e possíveis intervenções posteriores.

O mapeamento realizado no canal Água Cristal amplia o levantamento de ocupações irregulares em Belém e permite que a gestão municipal planeje novas medidas a partir das informações reunidas em campo. A atuação busca preservar as margens dos canais, garantir condições para os serviços de manutenção e contribuir para o funcionamento adequado do sistema de drenagem urbana.

Fonte e imagens: Agência Belém